Directorul DAJ Giurgiu, Petra Ochișor,  ne spune cum sunt recoltele la cereale în acest an!

„Am observat că fermierii din cultura mare, mă refer aici la orz erau cu ceva timp în urmă încântați, aveau speranțe mari, făceau estimări pentru cantități ridicate, de calitate. Însă din cauza fenomenelor meteo: vijelii, ploi torențiale, diferențe de temperatură, unii dintre ei au avut surpriza ca să găsească lanurile de orz culcate la începutul recoltatului, ba chiar să îi împiedice să treacă cu combina la recoltare” – ne spunea Petra Ochișor, directorul Direcției de Agricultură a județului Giurgiu, într-un dialog avut pe tema producțiilor de cereale obținute de fermierii giurgiuveni în acest an.
Întrebată care este situația la acest moment în județ, la păioase, Petra Ochișor ne-a spus:
„Din datele pe care le-am obținut pentru a face operativele privind recoltările în județul Giurgiu, am constatat că în județ avem producții de orz, cu indici de calitate, cât de cât corecți…Cantitativ s-a obținut între 5.500 și 7.000 kg/ha, în medie…. Sunt foarte multe persoane fizice, fie PF-auri și IF-uri care au însămânțat suprafețe destul de însemnate cu orz, având în vedere că el este utilizat la hrana animalelor.
Asta pentru că anul trecut au avut surprize cu porumbul, fermierii ținând însă cont și de rotația culturilor, și astfel în loc de porumb au însămânțat orz.
Și marii fermieri care au contracte încheiate dinainte pentru a pentru a valorifica orzul, și ei au obținut producții satisfăcătoare, dar prețul îi dezavantajează, fiind cuprins între 0,7 și 0,72 lei/kg. El nu acoperă nicidecum cheltuielile, fără a le permite să aibă și un profit. Din păcate ce se întâmplă în natură nu poate fi prevăzut și o parte dintre fermieri, deși s-au bucurat de previziunile făcute, au văzut cum într-o singură zi s-a năruit totul. Sunt însă și fermieri care au avut producții de 9.000 kg./ha de orz, dar pe suprafețe mici.
La cultura mare îți faci asigurarea, dar de fiecare dată, în urma discuțiilor cu fermierii, au existat anumite elemente care i-au făcut pe aceștia să-și pună semnul întrebării dacă merită sau nu mai merită să-și asigure cultura.
În această perioadă am văzut și la grâu și la rapiță, că datorită temperaturilor ridicate a fost puțin grăbită începerea recoltării. Lunile iunie și iulie au fost luni de plină campanie…Fermierii, din cauza schimbărilor fenomenelor atmosferice au început să fie din ce în ce mai rezervați… Până nu văd producțiile în depozit, în magazie, nu mai fac nicio evaluare/ estimare.
Faptul că grâul este încă puțin verde, jos, la pai, asta înseamnă o umiditate de 11-12%. Este efectul acestor temperaturi destul de ridicate. Ploile ce au căzut în județ le-au pus fermierilor probleme în a intra la recoltat printr-o singură lucrare, iar operațiunea de tocare a paielor, necesară asigurării acelei mase vegetale, a avut de suferit, la rândul ei.
Am stat de vorbă cu fermieri vechi, cu experiență… Ei spuneau că anul acesta vor fi aproape cu echilibrarea costurilor cu cheltuielile făcute. Nu știm dacă în următoarea perioadă prețul la kilogram va crește sau va scădea, căci totul depinde de Bursă…Întotdeauna când se estimează producții foarte mari prețul începe să scadă.
Și totuși, spre deosebire de județele învecinate, la noi în județ se pare că lucrurile stau binișor… Vom vedea însă abia atunci când se va trage linie și producția va fi deja total recoltată și valorificată. Urmează recoltarea la rapiță, mazăre, floarea soarelui care este și ea gata de recoltat. Porumbul este un pic afectat, dar se pare că deja fermierii s-au orientat spre hibrizi care să fie rezistenți la aceste schimbări climatice de care vă spuneam” – ne-a mai precizat directorul DAJ Giurgiu, Petra Ochișor.
(Florian Tincu)