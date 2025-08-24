duminică, august 24, 2025
Primarul din Călugăreni, Dumitru Iordache, investește în educația copiilor și în viitorul lor profesional!

Cu multă grijă și pasiune, Dumitru Iordache, primarul comunei Călugăreni,  investește în educația copiilor și în viitorul lor profesional. Dovadă stă, numărul triplu de elevi ai  Liceului Tehnologic din localitate…

Primarul din Călugăreni face parte din categoria primarilor care au înțeles că fără educație și fără tineri în comună, este imposibil să vorbești de viitorul unei comunități. De aceea în dialogul cu dumnealui, primarul ne-a vorbit despre modernizarea  liceului profesional, masa caldă acordată elevilor și despre readucerea în sistemul de învățâmânt local a microbuzului școlar, dar și despre reducerea abandonului școlar, despre  recompensele oferite tinerilor ce învață și care mâine vor asigura viitorul comunei.

Iată în continuare vă prezentăm  o parte din proiectele primarului Dumitru Iordache, un exemplu de implicare și de respect față de  locuitorii comunității sale.

„Așa cum vă precizam nu demult, într-o altă discuție a noastră, vrem să construim școala de la Hulubești. Avem toate avizele,  suntem în proces de așteptare a proiectului… Termenul de așteptare este estimat la câteva săptămâni. În momentul eliberării proiectului de construcție , vom putea parcurge pașii următori. Suntem optimiști având în vedere că toate controalele pe care le-am avut s-au finalizat pozitiv , având certitudinea că proiectul acestei școli va fi un succes.

Va fi o școală modernă,  cu un etaj, cu lift exterior , o investiție in învățământ, în  educația copiilor noștri. Eu cred că învățământul este o investiție  reală. Iată de ce  în ultimii doi ani am recompensat cu sume de bani pe elevii  care au obținut note de 9,50 și 10, întrucât  inteligența, munca, educația trebuiesc răsplătite, premiate pentru ca acești copii meritorii să simtă că reprezintă ceva și că sunt apreciați la justa lor valoare” – ne declara primarul Dumitru Iordache

În privința liceului, când eu am ajuns primar, în anul 2020,  acesta nu primea nicio finanțare, fiind un liceu tehnologic. Practic, nu mai puteam vorbi de o activitate educațională, de un proces de învățământ, toți elevii fiind mutați în Călugăreni.

Liceul din Hulubești, fiind terminat, modernizat, singura autorizație ce trebuia obținută , fiind cea la incendiu. Am avut o problemă reală, întrucât, vorbind cu cei responsabili în emiterea autorizației, ne-au spus că avem o problemă,  pentru că ferestrele și ușile sunt din termopan și ele trebuie schimbate. Materialele didactice și băncile erau depozitate în  Căminul Liceului, unde era plafonul  deteriorat, și unde uneori ploua ca afară. Având în vedere aceste probleme m-am dus la decis la Ministerul  Agriculturii și am avut o discuție extrem de benefică, explicând că Liceul din Hulubești este un liceu agricol și el poate continua procesul de învățământ, că putem accesa proiecte. Și de la acea discuție am obținut o sumă  importantă de la Ministerul Agriculturii  pe care îi investim permanent în școală.

Următoarea investiție fiind în cantina liceului, în reabilitarea acesteia. O altă componentă importantă în atingerea unor performanțe școlare este investiția în materialele didactice, o investiție pe care o estimez la aproximativ  5 miliarde de lei!  Toate aceste realizări, în educație, indiferent că ne referim la resursele umane sau la cele materiale, se reflectă în numărul de elevi prezenți la școală.

La începutul mandatului meu erau 40 de elevi, acum sunt 100 de elevi . Liceul tehnologic fiind o sursa sustenabilă de a pregăti viitori profesioniști în meseriile lor .

Mai mult, cei care au doar 10 clase și doresc să iși continue cursurile, pot accesa clasa  a XI și a XII- a . Când am preluat primăria am găsit un microbuz școlar  fără baterie,  cu pană,  cu instalația electrică distrusă , am considerat că este  o componentă importantă în  procesul educațional, elevii având nevoie de microbuzul școlar. M-am  dus, l-am reparat și copii pot beneficia acum de el. Este important ca acești elevi să aibă cu ce se deplasa.  Doresc ca prin toate diligențele mele să cresc calitatea învățământului, copii să rămână să învețe aici, să limitez abandonul școlar, să creez condiții moderne de învățătură, să am  cadre didactice pregătite și elevi motivați.

Suntem  pe drumul cel bun, nu chiar parcursul pe care eu ca primar mi l-aș fi dorit, unul mai rapid, mai modern, mai performant , dar investițiile se văd. Am aplicat și programul „O masă sănătoasă” … Nu avem noi o masă caldă, întrucât la acest moment condițiile nu ne oferă acest  mod de a hrăni elevii, însă le oferim un  sandwich sănătos , ceea ce este la fel de important” – ne mai spunea primarul comunei Călugăreni, Dumitru Iordache, mulțumit de tot efortul său de până acum care, așa cum am constatat și noi, a oferit cetățenilor siguranță în privința viitorului copiilor lor, dar și un plus valoare întregii comunități, localitatea căpătând odată cu venirea sa la conducerea primăriei, un aer cu adevărat european.

(Florian Tincu)

