Din 4 în 4 ani, în Romania, apare un nou jobb, cel al „privilegiaților”,angajații din secțiile de votare, la alegeri…

Miza financiară pentru cei implicați în alegerile din 9 iunie, a constat în plata orelor petrecute în secțiile de votare pe tot parcursul întregului proces electoral…Unii se gândesc probabil, de pe acum la alegerile ce vor urma în toamna acestui an, cele Prezidențiale. Indiferent că vorbim de președinți de birouri electorale, de locțiitorii acestora, operatori de calculator, sau de ceilalţi ai secțiilor de votare, lupta a fost acerbă pentru a face parte dintre cei „privilegiați”! Asta pentru că toți cei care s-au înscris pentru a fi membri în secțiile de votare au primit între 240 și 330 de lei pentru fiecare zi lucrată. Cei mai mulți bani au ajuns la președinții de secții, responsabili printre altele și de numărarea voturilor. Ca să nu mai vorbim de sumele cu multe zerouri, alocate celor din Birourile Electorale Județene. Mazi trebuie precizat că președintele și locțiitorul acestuia au fost selectați dintr-o listă de juriști și o serie de alte persoane calificate, fiind cu 330 lei pe zi. Ei au rolul de a conduce secțiile de votare. De asemenea, președintele este responsabil de întocmirea proceselor – verbale și ulterior de transmiterea rezultatelor. Deci, în total, pentru cele 5 zile lucrate, un simplu membru al secției de votare a plecat acasă cu 1.650 de lei brut, bani care au venit de la Prefectura fiecărui județ. Toți membrii secției de votare mai primesc și o indemnizație de protocol de 35 lei pe zi. Cei care se vor ocupa de cărțile de identitate ale votanților sunt oameni de toate vârstele și din toate domeniile de activitate, care în baza unei cereri au fost acceptați de Autoritatea Electorală Permanentă să fie membri în secțiile de vot. Așa spun organizatorii alegerilor, însă realitatea este puțin altfel… Asta pentru că în România, sistemul implementat de Partidul Comunist, exprimat prin sintagma: Pile, Cunoștinte,Relații (PCR), este un sistem care nu se dezmite, el funcționează și acum, doar cu câteva excepții, deși legea prevede criterii clare de competență. Și de data aceasta selecția personalului din secțiile de votare a funcționat tot după aceleași criteriu enunțat mai sus, adică spune-mi cu cine ești prieten/rudă/coleg de partid ca să te pot selecta! Așa se face că unii și-au făcut de pe acum planuri de vacanță, planuri financiare, bazându-se pe garanțiile venite din partea staff-ului partidelor angajate în lupta electorală din toamnă, pe promisiunile că vor fi solicitați să presteze activitate în secțiile electorale de la prezidențiale. Este adevărat că cei selectați au o responsabilitate uriașă, întreaga operațiune implicând pe lângă competență, o doză de rigurozitate, de cunoaștere a procedurii legislative, de atenție și nu în ultimul rând de corectitudine. La fel de adevărat că în multe locuri s-a lucrat pe brânci până dimineața , că nu toți au beneficiat de un minim de confort, de un strop de aer condiționat, ba că unii au și suferit în urma acestor zile din cauza acestui tratament. Iată de ce unii dintre aceștia s-au considerat mai degrabă victime decât privilegiați. Dar, ne întrebăm, oare toți au avut „la ei” aceste competențe de care aminteam mai sus? Comentariile apărute în mass media, după alegerile din 9 iunie, ne arată că nu. Rezultatele și scandalurile, iscate ulterior alegerilor, ne confirma că de fapt, „privilegiații” au avut menirea în multe locuri din țară ca pe liste să apară persoane ce locuiau în alte sate, de zeci de ani, persoane ce își făcuseră buletine pe București, demonstrând astfel că rigurozitatea și legalitatea nu sunt întotdeauna calități în politică, ba uneori sunt chiar defecte. Pe lângă aceste probleme, au reapărut, ca de fiecare dată, votul multiplu, celebra procedură ”suveica” și alte nenumărate și ingenioase metode… Evident că în alte localități din țară, morții au fost dezgropați de rudele apropiate, ca la o uriașă și Dumnezeiască „ Înviere”, votând, la rândul lor. Din păcate la acest nou tip de jobb, provizoriu, de la an la an se adaugă prieteni sau rude ale unor membrii de partid, care doresc în acest mod să îi răsplătească pe apropiați din bani publici. Că, nu-i așa, ”Are balta pește„! Iată de ce au fost întocmite procese verbale greșite, ce ulterior au fost refăcute de mai multe ori, înregistrându-se ore și zile întregi de așteptare pentru centralizarea unor date ce au apărut ori eronate ori cu mare întârziere din cauza ignoranței bine plătite, a unor indivizi incompetenți. În concluzie, din patru în patru ani, în România mai apare un nou jobb, extrem de solicitat și bine plătit, bazat pe celebrul sistem implementat în România, „PCR”, cel al „privilegiaților”, membrii în secțiile de votare. (Tincu Florian)