„Pentru dovada valorificării producției de legume obținute în spații protejate, potențialii beneficiari au obligația să depună la DAJ Giurgiu documentele justificative până la data de 24 octombrie, inclusiv a anului în care se solicită.”

Conform Hotărârii nr. 325/2025 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate”, în perioada 2025-2027, „Recoltarea şi valorificarea producţiilor se fac până cel târziu la data de 15 octombrie, inclusiv a anului în care se solicită sprijinul”.
După cum ne preciza directorul Direcției pentru Agricultură a Județului Giurgiu, Petra Ochișor: „pentru dovada valorificării producției de legume obținute în spații protejate, potențialii beneficiari au obligația să depună la DAJ Giurgiu documentele justificative (fila/filele din carnetul de comercializare a produselor agricole/e-facturile emise şi extrase din spaţiul privat virtual – denumit în continuare SPV) până la data de 24 octombrie inclusiv a anului în care se solicită.”
Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de „ajutor de minimis”, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2024/3.118 al Comisiei din 10 decembrie 2024, denumit în continuare Regulament.
Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2025-2027, pentru susţinerea producţiei de legume cultivate în spaţii protejate, după cum urmează:
a) ardei gras şi/sau lung şi/sau gogoşar şi/sau iute – Capsicum annuum L.; b) castraveţi – Cucumis sativus L.; c) ceapă verde – Allium cepa L.; d) fasole păstăi – Phaseolus vulgaris L.; e) salată – Lactuca sativa L.; f) spanac – Spinacea oleracea L.; g) tomate – Solanum lycopersicum L.; h) varză – Brassica oleracea L. și i) vinete – Solanum melongena L.
Pentru cei mai puțin obișnuiți cu acești termeni, ajutorul de minimis – este un ajutor acordat unei întreprinderi/întreprinderi unice care nu trebuie să depăşească echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro, pe durata oricărei perioade de 3 ani, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulament.
Cei interesați se pot adresa pentru informații suplimentare direct la sediul DAJ Giurgiu, tel. 0246/212.038.
(P)