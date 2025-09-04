joi, septembrie 4, 2025
Deținut înjunghiat la Penitenciarul Giurgiu. Atac cu un obiect artizanal. Ancheta cazului e în desfășurare!

Scene violente s-au petrecut la Penitenciarul Giurgiu, marți după amiază, unde un deținut a fost grav rănit după ce a fost atacat de colegul de celulă.

Potrivit primelor informații, incidentul a avut loc  în timpul unei altercații. Agresorul ar fi folosit un obiect artizanal, cu care și-a înjunghiat victima de trei ori.

Rănitul a fost transportat de urgență la spital, unde medicii se luptă să îi salveze viața, starea acestuia fiind extrem de gravă.

La nivelul IPJ Giurgiu a fost declanșată o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii atacului și motivele conflictului dintre cei doi deținuți. În paralel, administrația penitenciarului desfășoară propria verificare internă.

Astfel de incidente readuc în atenție problema siguranței din penitenciare și a modului în care sunt gestionate conflictele dintre deținuți, mai ales în contextul supraaglomerării și al lipsei de personal specializat.

 

Sursa: Știri pe surse

