Deținut înjunghiat la Penitenciarul Giurgiu. Atac cu un obiect artizanal. Ancheta cazului e în desfășurare!

Scene violente s-au petrecut la Penitenciarul Giurgiu, marți după amiază, unde un deținut a fost grav rănit după ce a fost atacat de colegul de celulă.
Potrivit primelor informații, incidentul a avut loc în timpul unei altercații. Agresorul ar fi folosit un obiect artizanal, cu care și-a înjunghiat victima de trei ori.
Rănitul a fost transportat de urgență la spital, unde medicii se luptă să îi salveze viața, starea acestuia fiind extrem de gravă.
La nivelul IPJ Giurgiu a fost declanșată o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii atacului și motivele conflictului dintre cei doi deținuți. În paralel, administrația penitenciarului desfășoară propria verificare internă.
Astfel de incidente readuc în atenție problema siguranței din penitenciare și a modului în care sunt gestionate conflictele dintre deținuți, mai ales în contextul supraaglomerării și al lipsei de personal specializat.