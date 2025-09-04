Copii cu care ne mândrim: „Federația Română de Baschet l-a desemnat pe tânărul giurgiuvean Nicolae Kevin, drept „cel mai de perspectivă jucător din țară” la categoria U12!”

joi, septembrie 4, 2025
Scriam cu câteva zile în urmă despre un fotbalist  din curtea echipei locale, Dunărea Giurgiu, Mario Erik Preda, care la nici 16 ani împliniți a fost transferat la echipa Dinamo București, la solicitarea clubului bucureștean, sedus de talentul giurgiuveanului.

Astăzi este rândul unui alt, extrem de tânăr giurgiuvean să se bucure de talentul său.

Este vorba despre  Nicolae Kevin, vicecampion național și „cel mai de perspectivă jucător” al României  U12, o performanță de excepție pentru baschetul giurgiuvean și național în același timp.

În perioada 26-30 august 2025, Sibiul a fost gazda turneului final al Campionatului Național de Baschet U12 masculin, competiție care a reunit cele mai bune 15 echipe din țară.

La start s-a aflat și elevul Clubului Sportiv Școlar Giurgiu, Nicolae Kevin, care a evoluat pentru „ABC Rising Stars Popești-Leordeni”.

După o săptămână plină de meciuri spectaculoase și confruntări echilibrate, echipa sa a ajuns până în finala mare, unde a cedat la doar trei puncte diferență. Astfel, formația din Popești-Leordeni a încheiat turneul pe locul secund, devenind vicecampioană națională.

Momentul de glorie a venit însă la festivitatea de premiere: Federația Română de Baschet l-a desemnat pe Nicolae Kevin drept „cel mai de perspectivă jucător din țară” la categoria U12.

Succesul său aduce speranță și mândrie baschetului giurgiuvean, care a dat deja sportivi valoroși. Un exemplu este Denis Bădălău, plecat tot de la CSS Giurgiu, care astăzi evoluează în Statele Unite, la nivel universitar.

Urmând acest model, și Nicolae Kevin are toate premisele pentru a construi o carieră impresionantă pe terenul de baschet.

După cum constatăm, dacă la învățătură tinerii noștri giurgiuveni nu excelează, deși sunt pe un drum bun, după cum demonstrează rezultatele de anul acesta la examenele naționale, în schimb în ceea ce privește sportul, Giurgiu a dat și dă în continuare sportivi de excepție cum este Nicolae Kevin, pe care îl felicităm și căruia îi promitem că îi vom urmări prestațiile viitoare, cu mare satisfacție.

( Jurnal)

