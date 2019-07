Vineri, 26 iulie, puțin după ora 17, dispecerul de serviciul din cadrul Poliției Locale Râmnicu Vâlcea, a apelat telefonic Dispeceratul D.P.L.Giurgiu pentru a solicita sprijin în soluționarea unei sesizări din partea numitului C. R., domiciliat în Municipiul Cluj, care a relatat faptul că s-a aflat într-un autocar pe teritoriul României împreună cu numitul F N C, domiciliat în Municipiul Giurgiu, Strada Tineretului, având gențile de voiaj aproape identice. Din greșeală acestea au fost inversate, la momentul în care clujeanul a coborât din autocar.

La domiciliu, C R a observat, la deschidere, că în interiorul genții se află mai multe bunuri printre care un laptop și un pașaport al numitului F N C, născut în Râmnicu Vâlcea. După CNP-ul acestuia a solicitat Dispeceratului Poliției Locale Râmnicu Vâlcea elucidarea cazului, iar printr-o verificare în Baza de date a Poliției Locale Râmnicu Vâlcea, s-a constatat faptul că numitul FNC, are domiciliul în Municipiul Giurgiu. Astfel, a fost informat telefonic directorul executiv adjunct al D.P.L.Giurgiu, Mihăiță Penciu care, împreună cu un echipaj al poliției locale, Echipajul Siguranță Rutieră, s-a deplasat la adresa furnizată de colegii din Râmnicu Vâlcea. La adresa menționată a fost găsită mama fostei soții, numita DE, aceasta le-a furnizat polițiștilor locali numărul de telefon al numitului FNC, care a fost pus în legătură cu numitul CR, pentru a intra în posesia bagajului. Și așa, după o întreagă serie de peripeții, și în ciuda faptului că polițiștii locali giurgiuveni se deplasează, acum, la intervenții pe jos, s-a rezolvat o problemă ce a traversat toată țara…