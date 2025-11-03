Deputatul Marian MINA: „Sunt mândru că fac parte din partidul care a construit cele mai multe SPITALE!”

De aceea, repet: sunt mândru că fac parte din partidul care a construit şi cele mai multe SPITALE. Mulţi au încercat să denatureze realitatea, să dezinformeze şi să mintă pe acest subiect, dar adevărul este acesta: reprezentanții #PSD din Guvern și din administrația locală au construit cele mai multe spitale, în ultimele trei decenii. Este un fapt pe care nu îl poate contesta nimeni! Cu atât mai puţin cei care nu ştiau ce să inventeze ca s-o apere pe Oana Gheorghiu. PSD nu a pus în discuție meritele Oanei Gheorghiu în calitate de activist civic. Problema pe care a ridicat-o PSD nu o viza pe doamna Gheorghiu, ci pe cei care au propus și au numit la vârful statului persoane cu atitudini vădit ostile la adresa administrației americane, ceea ce ne afectează în relațiile cu SUA, principalul nostru pilon de securitate. Revenind, iată mai jos lista spitalelor construite sau în curs de construire, în mandatele social-democraţilor fie din administraţia centrală, fie din cea locală: 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐚𝐮 𝐢𝐧 𝐜𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 •⁠ ⁠3 centre de mari arși: Timișoara, Târgu Mureș, „Grigore Alexandrescu”; •⁠ ⁠Spitalul Județean din Bistrița; •⁠ ⁠⁠Spitalul de Neurochirurgie din Cluj; •⁠ ⁠⁠Spitalul de Pneumoftiziologie din București („Marius Nasta”) •⁠ ⁠⁠noul sediu al Spitalului de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”; •⁠ ⁠⁠Maternitatea „Sfântul Ioan”, o investiție de 50 de milioane de euro din fonduri europene; •⁠ ⁠⁠Modernizarea Institutului Fundeni, cu o investiție guvernamentală de peste 500 de milioane de euro pentru construcția de clădiri noi; •⁠ ⁠⁠Modernizarea Spitalului de Copii „Grigore Alexandrescu”; •⁠ ⁠⁠Spitalul Municipal de Pediatrie din Craiova; •⁠ ⁠Spitale in orașe mici: Vișeu, Beclean; •⁠ ⁠Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin. 𝐏𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞 •⁠ Construcția noului Spital din Municipiul Tecuci – demarat in 2024 – fondurile fiind asigurate din bugetul Consiliului Județean Galați; •⁠ ⁠Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCVT) din Târgu Mureș – proiect în valoare de 105 milioane de euro, spital complet nou, destinat tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave, atât pentru adulți cât și pentru copii. •⁠ ⁠⁠Spitalul Județean Tulcea; •⁠ ⁠Spitale in orașe mici: Vișeu, Beclean; •⁠ ⁠Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin. 𝐀𝐫𝐢𝐩𝐢 𝐝𝐞 𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭 •⁠ Construcția noului Spital din Municipiul Tecuci – demarat in 2024 – fondurile fiind asigurate din bugetul Consiliului Județean Galați; •⁠ ⁠⁠Institutul Regional de Oncologie din Timișoara; •⁠ ⁠⁠Centrul de Radioterapie din Pitești; •⁠ ⁠⁠Corp nou de clădire la Spitalul Județean Constanța; •⁠ ⁠⁠Corp nou de clădire la Spitalul Județean Alba Iulia. Deputat Marian MINA