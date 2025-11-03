Aur European pentru Giurgiu! Campionul Stan Teodor urcă România pe podiumul Europei la Full Kempo!

Performanță uriașă pentru sportul giurgiuvean!
Tânărul Stan Teodor, sportiv legitimat la Clubul Sportiv Ionuț Mitrea, a cucerit titlul de campion european la Full Kempo, aducând astfel, României aurul continental.
Iată încă o dovadă că munca, ambiția și disciplina pot transforma visurile în realitate. Succesul este rezultatul unei pregătiri intense, al unei echipe unite și al pasiunii pentru sportul de contact. Alături de el, antrenorul Ionuț Mitrea a fost, ca de fiecare dată, omul din spatele performanței – cel care a știut să modeleze campioni prin rigoare și încredere.
„Este o reușită obținută prin muncă, ambiție și determinare, care duce România pe podiumul Europei!”, a transmis cu mândrie antrenorul după obținerea acestui rezultat de excepție.
Sportivii giurgiuveni, din nou pe podium!
Pe lângă aurul european obținut de Stan Teodor, sportivii de la „CS Ionuț Mitrea” au strălucit și la Campionatul Național de Full Kempo, desfășurat weekendul trecut la Centrul Sportiv Apollo din București.
Evenimentul a reunit peste 500 de sportivi din întreaga țară, iar lupta pentru medalii a fost una extrem de disputată, fiecare categorie având între 8 și 12 competitori.
Cu mult curaj și determinare, giurgiuvenii au reușit să treacă peste emoțiile competiției și să își depășească limitele.
Stan Teodor, Davidoiu Alin, Mihai Florinel și Moise Mihai s-au întors acasă cu medalii de aur, argint și bronz, confirmând încă o dată valoarea școlii de Kempo din Giurgiu.
„Felicitări tuturor participanților pentru rezultatele obținute și pentru curajul de care ați dat dovadă! Mulțumim Federației Române de Kempo pentru organizarea impecabilă și Clubului Sportiv TYG pentru sprijinul acordat sportivilor”, a mai declarat antrenorul Ionuț Mitrea.
Rezultatele excepționale ale sportivilor giurgiuveni demonstrează că Giurgiu devine un nume tot mai respectat în sporturile de contact din România și Europa.
Tinerii luptători de la CS Ionuț Mitrea dovedesc că perseverența, disciplina și spiritul de echipă pot duce la performanțe internaționale, inspirând o nouă generație de sportivi locali să creadă în propriul potențial.