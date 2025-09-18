Accident rutier pe DN41, la Dăița: două femei au ajuns la spital

joi, septembrie 18, 2025
Jurnal giurgiuvean
Un accident rutier s-a produs pe DN41, în localitatea Dăița, unde un autoturism a ieșit în afara carosabilului și a provocat rănirea a două persoane.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu, la fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere, o descarcerare și două ambulanțe SAJ.

În urma impactului, două femei, cu vârste de 33 și 59 de ani, au suferit răni și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ambele victime au fost preluate de echipajele medicale și transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Giurgiu.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, deconectând bornele de la bateria autoturismului.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.

Sursa: ISU Giurgiu

