Deputatul Marian Mina „Noi masuri de sprijin pentru fermierii din Romania”

Patriotismul înseamnă fapte, înseamnă promovarea unor măsuri care sprijină sau dezvoltă sectoare importante ale economiei naționale, iar Guvernul condus de premierul social-democrat Marcel Ciolacu a făcut constant dovada acțiunii sale în interes național. 𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐳𝐢𝐧𝐭𝐚̆ 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐞𝐢 𝐭̧𝐚̆𝐫𝐢𝐢 𝐧𝐨𝐚𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐬̧𝐢 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭, 𝐢̂𝐧𝐭𝐨𝐭𝐝𝐞𝐚𝐮𝐧𝐚, 𝐢̂𝐧 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭̧𝐢𝐞𝐢 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭, 𝐚𝐟𝐥𝐚𝐭 𝐥𝐚 𝐠𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫𝐞. Ne dorim ca fermierii noştri să producă şi să comercializeze mărfurile lor în cele mai bune condiţii, astfel încât românii să aibă pe masă produse proaspete, curate, sănătoase. Iar pentru acest lucru este nevoie de sprijin masiv pentru agricultori şi, tocmai de aceea, Guvernul Ciolacu va angaja, pentru acest an, 𝐜𝐞𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐢 𝐦𝐚𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭̦𝐢𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 – 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐭𝐞 𝟏𝟓𝟎 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐢 – şi va aloca până la 8% din PIB ca stimuli pentru creșterea producției industriale. 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭̧𝐮𝐥 𝐆𝐢𝐮𝐫𝐠𝐢𝐮 pe care îl reprezint este unul eminamente agricol, cu circa 11.000 de fermieri care activează în toate sectoarele de activitate. 𝐕𝐞𝐬𝐭𝐞𝐚 𝐛𝐮𝐧𝐚̆ 𝐯𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐏𝐥𝐚̆𝐭̦𝐢 𝐬̦𝐢 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚̆ (𝐀𝐏𝐈𝐀) 𝐆𝐢𝐮𝐫𝐠𝐢𝐮 care a autorizat deja la plată peste 96.00% din totalul fermierilor declarați eligibili în Campania aferentă anului de cerere 2024. Astfel, în perioada 02 decembrie 2024 – 21 februarie 2025, din numarul total de fermieri, 10.994 au fost autorizați la plată, din care 10.342 fermieri cu suma totală de 9.250.352.16 euro, reprezentând plăți finale aferente anului de cerere 2024. În Campania de depunere a cererilor de plată aferentă anului 2024, la nivelul APIA Centrul Judeţean Giurgiu s-a plătit avans pentru un număr de 10.420 fermieri cu suma de 22.317.020.19 EUR. În acelaşi timp, Ministerul Agriculturii a anunţat 𝐮𝐧 𝐧𝐨𝐮 𝐬𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐦𝐚̆𝐬𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐬̧𝐢 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐢𝐞𝐫𝐢𝐢 𝐠𝐢𝐮𝐫𝐠𝐢𝐮𝐯𝐞𝐧𝐢. În primul rând, s-a decis creşterea valorii subvenţiei pe litrul de motorină cu 7%, adică de la 2,07 la 2,21 de lei. De asemenea, crescătorii de oi și de capre vor primi, începând cu 30 aprilie, un sprijin de 50 de milioane de euro drept compensație pentru pierderile suferite anul trecut din cauza secetei. În plus, Guvernul Ciolacu a decis că TVA-ul și impozitul pe venit vor rămâne neschimbate, în 2025. La începutul acestei luni, a fost adoptată şi Hotărârea privind aprobarea sumei alocate 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝐚𝐣𝐮𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭 𝐢̂𝐧 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐮𝐥 𝐜𝐫𝐞𝐬̧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐢 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚𝐧𝐮𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟓. Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, respectiv întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care deţin atestat de producător, după caz, precum şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole. Prin prezentul act normativ se stabilește valoarea totală a schemei de ajutor de stat pentru anul 2025, maximum 210.000.000 lei credite de angajament, din care 69.441.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine şi 140.559.000 lei pentru speciile ovine şi caprine, respectiv 237.500.000 lei credite bugetare, din care 78.375.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine şi 159.125.000 lei pentru speciile ovine şi caprine. Tot pentru acest an, Ministerul Agriculturii a suplimentat cu aproape 250 de milioane de euro 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐚𝐮 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞/𝐝𝐞𝐳𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐟𝐚𝐛𝐫𝐢𝐜𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐚𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐚. În acest program au fost depuse 420 de proiecte de finanțare, cu o valoare totală de 1,1 miliarde de euro. După suplimentarea aprobată, valoarea totală a contractelor finanțate se ridică la 621 de milioane de euro. Investițiile vor fi făcute în fabrici de prelucrare a cărnii, de morărit și panificație, în fabrici de ulei, procesare și condiționare cartofi, conservarea legumelor sau procesarea zahărului. Guvernul Ciolacu consolidează, astfel, un program de investiții majore, menit să asigure mai multă mâncare românească, produsă din materii prime româneşti, în unităţi de producţie din ţara noastră.

𝐃𝐞𝐩𝐮𝐭𝐚𝐭 𝐏𝐒𝐃 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐌𝐈𝐍𝐀 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐦𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭̧𝐢𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥𝐚̆ 𝐍𝐫.𝟏𝟗 𝐆𝐢𝐮𝐫𝐠𝐢𝐮