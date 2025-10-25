sâmbătă, octombrie 25, 2025
Deputatul Alexandru Andrei: „Armata României este una dintre instituţiile fundamentale ale statului, instituție care se bucură de încrederea și respectul românilor!"

Garant al păstrării integrităţii teritoriale, a independenţei şi suveranităţii, asociată unei întregi tradiţii istorice de jertfe, sacrificii, dar și de victorii, Armata României este una dintre instituţiile fundamentale ale statului, instituție care se bucură de încrederea și respectul românilor.

Astăzi, de Ziua Armatei Române, omagiem, în primul rând, militarii români care, de-a lungul timpului, s-au jertfit pentru țară pe câmpurile de luptă.

Ziua Armatei Române este și o ocazie de a cinsti memoria militarilor care, în decembrie 1989, cu prețul vieții, au luptat pentru democrație, contribuind la transformarea ireversibilă a României într-un stat credibil în cadrul comunității internaționale.

Data de 25 Octombrie reprezintă una dintre cele mai importante sărbători naţionale, în care poporul român îşi omagiază armata, faptele ei de arme din trecutul mai depărtat şi mai apropiat, pe toţi cei care astăzi, în haină militară, sunt permanent la datorie.

La mulți ani, Armatei Române! La mulți ani, militarilor români!

 

Deputat Alexandru Andrei

