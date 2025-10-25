Tineri giurgiuveni cu care ne mândrim: George Ciorăndescu

George Ciorăndescu este jandarm în cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și totodată sportiv și antrenor al clubului Alpha Fighters Academy – scrie Antrenorul Eduard Ingeaua, pe o postare a sa, prezentându-l pe tânărul sportiv giurgiuvean.
Acesta a obținut astăzi locul întâi la un concurs extrem de important de kickboxing, un sport ce câștigă din ce în ce mai mulți adapți, la vârste fragede.
El a câștigat acest loc la categoria 65 kg, în cadrul unui concurs sportiv și militar, aplicativ de kickboxing intitulat „In Memoriam”!
La competiție au participat conform aceleiași surse, peste 250 de sportivi din structuri militare de elită.
Eduard Ingeaua după ce îl felicită pentru rezultatul obținut mai scrie: „Jandarmeria București are cu adevărat motive de mândrie, iar faptul că tot mai mulți sportivi de performanță aleg o carieră în slujba țării spune totul despre valoarea și educația pe care o aduce sportul în viitorul tinerilor!”
La rândul nostru îl felicităm pe George urându-i să obțină cât mai multe astfel de premii!