Giurgiu, un oraș al nepăsării!

Am alocat zeci de articole despre tonele de gunoaie și, implicit, tonele de nesimțire, care clasează orașul în topul rușinii.
Lipsa pentru minime norme de respect și conviețuire este generată, pe de o parte, de un anume segment de populație, de unii agenții economici care au transformat trotuarele și spațiul public într-o pubelă personală și, uneori, de lipsă de reacție a unor instituții, care ar trebui să monitorizeze și să sancționeze.
Avem un astfel de exemplu și în imaginea alăturată.
(„În spatele unui magazin de pe 1 Decembrie 1918, mereu gunoaie afară, marfă expirată, nu mai scăpăm de șobolani…”, scria cineva pe Facebook.)
(Jurnal)