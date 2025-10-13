Deputat Marian MINA: „Vizita delegației parlamentare australiene, un pas important în consolidarea relațiilor dintre România și Australia!”

„Am fost onorat să particip, astăzi, alături de preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului, la vizita delegației parlamentare australiene, condusă de președintele Camerei Reprezentanților, Milton Dick. Evenimentul reprezintă un pas important în consolidarea relațiilor dintre România și Australia, dar şi o oportunitate de promovare a intereselor ţării noastre pe plan internațional.

Discuțiile au vizat sprijinul continuu al #Australiei pentru aderarea României la #OCDE , precum și extinderea relațiilor politice și a cooperării interparlamentare dintre cele două state.

Cu acest prilej, Milton Dick a anunțat intenția de a constitui un grup parlamentar de prietenie cu #România în cadrul Camerei Reprezentanților din Australia — un pas semnificativ în consolidarea relațiilor bilaterale.

Delegația australiană a fost informată cu privire la rolul strategic al Portului Constanța, mai ales în contextul actual generat de conflictul din Ucraina. Portul oferă companiilor australiene oportunități economice importante, prin capacitatea sa operațională și conexiunile navale directe cu state din Uniunea Europeană, facilitate de #Dunăre .

România a transmis, de asemenea, deschiderea pentru cooperare în domeniul producției de energie, inclusiv energie din surse regenerabile, dar și în industria de apărare. Întâlnirea s-a remarcat și prin nivelul ridicat de reprezentare, fiind cel mai important contact parlamentar bilateral din ultimii 10 ani.

Ultima vizită la acest nivel a avut loc în 2006, când președintele Camerei Deputaților din Parlamentul României s-a întâlnit la Canberra cu omologul său australian.”

Deputatul Marian MINA