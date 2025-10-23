Senator Gabriela HORGA: „Parteneriatele autentice se construiesc pe încredere și viziune!”

„Parteneriatele autentice se construiesc pe încredere și viziune. România și Statele Unite dovedesc că atunci când împărtășești aceleași valori, rezultatele vin firesc — în economie, în tehnologie, în inovație. Am o avut o întâlnire alături de președinții mai multor comisii parlamentare cu delegația Consiliului de Afaceri Româno-American, din care fac parte zeci de companii care investesc în România. Am vorbit despre importanța relațiilor dintre cele două țări și am moderat partea a doua a dezbaterilor, alături de președintele Comisiei de politică externă din Senat, Titus Corlățean.

România are o balanță comercială favorabilă în relația cu SUA. În 2024, exporturile noastre sunt în valoare de 3,9 miliarde de dolari iar importurile în valoare de 1,25 miliarde de dolari. Investițiile americane în România sunt în valoare de 8,2 miliarde de euro, fiind implicate 8.962 de firme cu capital american, care creează 120.000 de locuri de muncă în România.

Aceste cifre arată clar că parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite este unul puternic, viu și în continuă extindere. Nu mai vorbim doar despre securitate și apărare, ci despre viziuni economice comune, tehnologie și inovație.

Creșterea investițiilor americane în România reprezintă mai mult decât un aflux de capital. Este un transfer de încredere, tehnologie și de cunoștințe specializate care accelerează integrarea noastră în lanțurile valorice globale.

Ne concentrăm în mod special pe atragerea investițiilor americane în sectoare strategice — energie, infrastructură digitală, apărare și sănătate.

În domeniul energetic, companiile americane joacă un rol esențial în asigurarea securității regionale și în avansarea tranziției către tehnologii mai curate.

În domeniile digital și al securității cibernetice, parteneriatele cu firme inovatoare americane sunt vitale pentru protejarea datelor și consolidarea capacității instituționale.

Investițiile americane în România nu sunt doar binevenite, sunt esențiale. Investițiile duc la crearea de locuri de muncă, impulsionează modernizarea tehnologică și consolidează legătura transatlantică ce susține valorile noastre democratice și economice comune.”

Senator Gabriela HORGA