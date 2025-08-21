Deputat Marian MINA: „Sprijinirea la maximum posibil, în condiţiile actuale, a românilor cu venituri mici, rămâne o prioritate pentru PSD!”

„Sprijinirea la maximum posibil, în condiţiile actuale, a românilor cu venituri mici rămâne o prioritate pentru #PSD. Ne-am asumat această misiune şi vom continua să iniţiem şi să susţinem măsuri pentru persoanele vulnerabile.
Astfel, 𝐩𝐞𝐬𝐭𝐞 𝟐 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐨𝐚𝐦𝐞𝐧𝐢 𝐯𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐮𝐫𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜. Tichetele pentru plata energiei sunt în valoare de 50 de lei, lunar, şi, astfel, pentru beneficiari va fi mai suportabilă creşterea facturii, după liberalizarea pieţei energiei.
• 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐳𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐣𝐢𝐧:
o Persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei
o Familiile cu venit net lunar/membru de până la 1.784 lei.
• 𝐂𝐞𝐫𝐞𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐧 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐞 𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬𝐚: https://epids.mmuncii.ro./login sau în scris, pentru cei care nu au acces la calculator și internet, la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale.
• Pentru facturile de curent din iulie și august 2025 cererile se depun până la 27 septembrie 2025.
• Plata, folosind tichetele dedicate, se face direct la poștă, pe baza facturii și a actului de identitate. Nu se acordă bani în numerar și nu se virează în cont bancar.
Acest sprijin se acordă până la data de 𝟑𝟏 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔.”