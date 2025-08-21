Bărbat din comuna Izvoarele, județ Giurgiu, reținut după ce a ucis un câine!

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu au reținut, marți, 20 august, un bărbat de 56 de ani din comuna Izvoarele, după ce acesta ar fi ucis un câine.
Sesizarea a fost făcută prin apel la 112 de către o femeie din localitate, care a reclamat că vecinul său ar fi lovit mortal animalul.
Potrivit primelor cercetări, bărbatul ar fi surprins câinele în curtea sa, unde acesta i-ar fi omorât o pasăre din gospodărie. Ulterior, individul ar fi ucis patrupedul cu un obiect contondent din lemn.
În baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere a animalelor cu intenție, fără drept.
Astăzi, 21 august, acesta urmează să fie prezentat unității de parchet competente, cu propuneri procedurale.
Sursa: IPJ Giurgiu
Foto: Stiri Pro Tv