Deputat Marian MINA: „PSD rămâne alături de oamenii simpli, de pensionarii cu venituri mici, de persoanele vulnerabile!”

„Părinţilor şi bunicilor noştri le datorăm totul. Ei au avut grijă de noi o viaţă întreagă, iar acum este rândul nostru să ne asigurăm că sunt bine. Indiferent cât dificilă este situaţia economică a ţării, nu există scuze să nu găsim SOLUŢII pentru ca ei să îşi asigure traiul de zi cu zi. Asta este treaba noastră, acum, să îi sprijinim cu tot ce putem şi asta facem.

PSD rămâne alături de oamenii simpli, de pensionarii cu venituri mici, de persoanele vulnerabile!

După ce am reuşit să impunem menţinerea măsurii privind plafonarea adaosului la alimentele de bază, avem o nouă veste bună. Peste 2.750.000 de vârstinici – a căror pensie este sub valoarea salariului minim net de 2.574 de lei – vor primi a doua tranșă a sprijinului în valoare de 400 de lei.

Prin măsura adoptată de Guvernul Ciolacu, primii bani i-au primit în aprilie, iar cea de-a doua tranşă va ajunge la pensionari în luna decembrie. Este evident că, dacă #PSD nu ar fi fost prezent în această guvernare, lucrurile ar fi fost dezastruoase.

Suntem aici pentru fiecare român, pentru că noi înţelegem că oamenii nu sunt doar nişte cifre pe hârtie!”

Deputat Marian MINA