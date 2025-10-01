1 Octombrie – Acoperământul Maicii Domnului, prima mare sărbătoare a lunii octombrie. Zi de rugăciune și speranță pentru creștinii ortodocși!

Acoperământul Maicii Domnului celebrează minunea dezvăluirii ocrotirii Maicii Domnului, răspândită în întreaga lume, și a marii sale iubiri pentru omenire În fiecare an, pe 1 octombrie, Biserica prăznuiește Acoperământul Maicii Domnului, o sărbătoare cu cruce roșie în Calendarul Ortodox.
Originea sărbătorii
Sărbătoarea își are începuturile în secolul al X-lea, în timpul împăratului bizantin Leon al VI-lea cel Înțelept. Într-o noapte de rugăciune, în Biserica Maicii Domnului din cartierul Vlaherne, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și ucenicul său Epifanie au avut o viziune: Fecioara Maria a apărut, înconjurată de îngeri și sfinți, și și-a întins vălul peste credincioși ca semn de ocrotire. În urma acestei minuni, orașul a fost salvat de la un atac iminent.
„Pocroavele” – semnul iernii care se apropie
În tradiția populară, sărbătoarea este cunoscută și sub numele de Pocroave, termen slavon ce înseamnă „acoperirea pământului cu brumă sau zăpadă”. Ziua de 1 octombrie marca, în vechime, începutul iernii pastorale: ciobanii coborau turmele din munți, iar gospodarii începeau pregătirile pentru anotimpul rece.
Obiceiuri și credințe populare
Se ține post și rugăciune, pentru iertarea păcatelor și împlinirea dorințelor.
Fetele tinere se roagă Maicii Domnului pentru frumusețe, păr bogat și sănătos sau pentru un soț bun și credincios.
Nu este bine să te tunzi în această zi – se credea că părul tăiat putea fi folosit la farmece.
Dacă frunzele cad devreme, anul viitor va fi bogat în roade și belșug.
O sărbătoare a ocrotirii și speranței
Acoperământul Maicii Domnului rămâne un praznic plin de încărcătură spirituală, amintindu-le credincioșilor că Fecioara Maria este mereu alături de cei ce se roagă cu credință, ocrotind familiile, mamele, copiii și pe toți cei aflați în suferință.