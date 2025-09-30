Accident ciudat la Frătești: o bunică de 92 de ani, lovită de o mașină chiar în timpul unui cortegiu funerar!

Clipe de groază, duminică, în comuna Frătești, județul Giurgiu! O bunică de 92 de ani, care însoțea un cortegiu funerar pe DC114, a fost acroșată de o mașină, în jurul prânzului.
Potrivit informațiilor primite, șoferița – o femeie de 67 de ani din municipiul Giurgiu – ar fi pierdut controlul volanului și a pătruns pe trotuar, lovind-o pe bătrâna care se afla alături de ceilalți săteni, însoțind carul funerar.
Victima, rănită în urma impactului, a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă a refuzat transportul la spital, în ciuda vârstei înaintate și a riscurilor ce ar putea decurge în urma accidentului.
„Din primele cercetări, s-a stabilit că șoferița a pierdut controlul mașinii și a acroșat femeia de 92 de ani aflată pe trotuar. Testarea cu etilotest a indicat zero alcool”, a precizat IPJ Giurgiu.
Polițiștii au deschis un dosar pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului, în timp ce sătenii vorbesc despre un „miracol” în privința bunicii care a scăpat cu viață, într-o zi deja marcată de durere.
Sursa: IPJ Giurgiu
Sursa: You Tube