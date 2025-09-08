luni, septembrie 8, 2025
Cum se poate transmite către ANAF, Declarația Unică privind IMPOZITUL pe VENIT și CONTRIBUȚIILE SOCIALE, datorate de persoanele fizice…

         Pentru a facilita accesul la validarea calității de asigurat, persoanele care au depus la ANAF, Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, datorate de persoanele fizice, o pot transmite astfel:

– prin prezentarea directă la sediul CAS Giurgiu, din str. Vlad Țepeș,        bl.MUV 1, parter;

– prin poștă sau curier;

– la adresa de e-mail: asigurati@casgr.ro.

 Este de preferat transmiterea pe e-mail, simplificând și accelerând validarea calității de asigurat, fără a mai fi necesară prezența la ghișeu.

 În cazul în care este necesară eliberarea Adeverinței de asigurat , se va preciza modalitatea de transmitere a acesteia (adresă de e-mail sau adresa de corespondență prin poștă).

     Programul de lucru al CAS Giurgiu pentru aceasta activitate de prelucrare a Declaratiei Unice se prelungeste , începând cu data de 08.09.2025, până la ora 20.00, astfel încat preluarea/validarea documentelor primite să se faca în maxim 24 de ore.

    Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon :                                            0246216796 , interior 7.

CAS GIURGIU – Biroul de presă

