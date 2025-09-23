Deputat Marian MINA: „Educația copiilor noștri este mai mult decât o prioritate, este temelia pentru viitorul României!”

„Educația copiilor noștri este mai mult decât o prioritate, este temelia pentru viitorul #României ! Nu are nimeni niciun drept să sacrifice acest domeniu vital, doar pentru că cineva se grăbeşte să ia decizii fără vreo analiză profundă şi fără să ţină cont de impactul real pe care reformele făcute pe genunchi îl au asupra oamenilor. Am văzut ce se întâmplă când tai fără să măsori: haos şi în învăţământ, la început de an şcolar, cu mii de ore neacoperite, cu dascăli nedreptăţiţi şi cu elevi care pierd din răbdare, dar și din cunoaștere.

Din păcate, am ajuns aici pentru că astfel de decizii NU au fost discutate cu bună credință în Coaliție, unde PSD ar fi propus SOLUŢII pentru evitarea acestui haos.

Vom repara, însă, prin amendamente depuse în Parlament, greşelile ministrului PNL al Educaţiei care nu a făcut altceva decât să ia nişte decizii insuficient fundamentate, cu un efect deosebit de grav asupra #Înăţământului .

PSD susţine:

Revenirea la sistemul anterior de calcul al tarifului pentru plata cu ora pentru orele neacoperite de normele titularilor. Prin modificările ministrului PNL, tarifele stabilite au scăzut de la circa 60-80 de lei/oră (în funcție de gradul fiecărui profesor), la 22-30 de lei/oră. Ca atare, profesorii nu au mai fost interesați să preia ore în plus față de norma lor didactică, iar multe ore din orarul elevilor au rămas neacoperite

Reintroducerea burselor pentru elevii care ocupă locurile I, II și III la olimpiadele internaționale și naționale – Orice sistem de educație sănătos prevede recompensarea excelenței, pentru recunoașterea meritelor elevilor performanți.

Le datorăm profesorilor nu doar vorbe frumoase, spuse din când în când, ci este nevoie de un ajutor real, prin măsuri clare şi care să vină în sprijinul sistemului de educaţie românesc. Le datorăm elevilor nu doar încurajări, la deschiderea anului şcolar, ci trebuie să facem tot ceea ce ţine de noi pentru ca ei să meargă la şcoală, în cele mai bune condiţii, ca să înveţe şi să ajungă oameni bine pregătiţi, oameni care vor conduce România, la un moment dat, la toate nivelurile.”

Deputat Marian MINA