Șeful ANAF avertizează: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pe care nu o pot justifica!”

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a transmis miercuri un avertisment ferm către persoanele care afișează un stil de viață ostentativ, fără a avea venituri declarate care să-l susțină.
Într-o declarație exclusivă pentru Antena 3 CNN, șeful ANAF a anunțat că instituția va confisca până la 70% din averile nejustificate, în urma controalelor privind diferențele dintre veniturile raportate și bunurile deținute.
„Fiecare ***bombardier din țara asta să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu are venituri să o justifice, că ANAF o va confisca”, a declarat Adrian Nica.
Oficialul a precizat că, în prezent, peste 200 de persoane se află deja în atenția inspectorilor fiscali, după ce s-au constatat discrepanțe majore între situația lor financiară declarată și bunurile pe care le dețin — în special autoturisme de lux, imobile și alte active cu valoare ridicată.
„Când ai averi pe care nu le justifici, ANAF o să confiște 70%”, a mai subliniat președintele instituției.
Măsura face parte dintr-un plan mai amplu al Fiscului de combatere a evaziunii fiscale și a economiei subterane, prin intensificarea controalelor asupra persoanelor fizice cu risc fiscal ridicat.
Potrivit ANAF, noile verificări vor viza în special cazurile în care există o diferență semnificativă între veniturile declarate și cheltuielile sau bunurile aflate în proprietate.
Sursa: ANAF
***BOMBARDIER – termen peiorativ, impus în ultimii 2-3 ani în limbajul colocvial-argotic, înlocuind etichetări precum cocalar. Individ caracterizat prin violență, obiceiuri de consum și cod vestimentar ostentativ, câștiguri ilicite, comportament asocial și chiar antisocial: un fel de mafiot/interlop închipuit, ce suferă de șmecherie și care sare ușor la …scandal!