Deputat Alexandru Andrei: O moțiune ca cea depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, ar trebui să fie un exercițiu de responsabilitate democratică…Siguranța energetică a României trebuie să fie prioritară și nu poate fi negociată!

„Am votat astăzi împotriva moțiunii de cenzură la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, convins fiind că moțiunea AUR este doar un joc politic, de care mă delimitez total.

Teoretic, o moțiune simplă, ca cea depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, ar trebui să fie un exercițiu de responsabilitate democratică. Analizând, însă, documentul, reiese că este doar un text plin de contradicții, falsuri și manipulări.

AUR a ”bătut monedă” pe problema hidrocentralelor, însă, de fapt, moțiunea lor nu este despre hidrocentrale sau securitate energetică, este doar o altă încercare jalnică de manipulare, bazată pe minciuni și fake news.

Iar majoritatea colegilor din Parlament au înțeles foarte bine aceste lucruri, votând împotriva moțiunii AUR, transmițând, astfel un semnal foarte clar: legea trebuie respectată, iar Parlamentul României nu este o tribună pentru minciuni, propagandă și manipulări!

Pe de altă parte, ministrul Mediului trebuie să își asume responsabilitatea pentru construirea hidrocentralelor (în condițiile legii, evident), pentru că suntem conștienți de faptul că aceste hidrocentrale vor avea o contribuție foarte importantă la scăderea facturilor plătite de români.

Este foarte clar că nu ne putem întoarce la zilele în care proiecte importante de infrastructură erau blocate de diverse ONG-uri de mediu pe motive de ”protecție a cărăbușilor” ori alte astfel de motive puerile ; siguranța energetică a României trebuie să fie prioritară și nu poate fi negociată!

În plus, ministrul Diana Buzoianu trebuie să asculte și să ia în seamă agricultorii, atunci când politicile de mediu au impact direct asupra agriculturii, ca de exemplu în cazul aplicării stricte și neflexibile a gestionării resurselor de apă pentru irigații ori al normelor propuse pentru Legea mirosurilor, care pot afecta activitatea fermierilor.

Un alt exemplu în care agricultorii trebuie consultați și ascultați este cel al proiectelor de amenajări hidrotehnice, ce au impact nu doar în energie, ci și în agricultură, respectiv în amenajarea teritoriului pentru protecția zonelor expuse la inundații.

Fac un apel public la ministrul Mediului, Diana Buzoianu: să învățăm din lecția Green Deal și să ne însușim greșelile , pe care nu avem voie să le mai repetăm!”

(Deputat Alexandru Andrei)