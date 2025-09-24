Cu câteva ore în urmă, un  ACCIDENT ȘOCANT în satul Vânătorii Mari! Mașină răsturnată… O femeie a fost transportată de urgență, la Spital!

Un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat pe plafon! În urma impactului, conducătoarea auto, o femeie de 40 de ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale urgente. Aceasta a fost preluată de echipajul SMURD și transportată de urgență la un spital din București. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Gărzii Roata de Jos și Detașamentului Bolintin Deal, alături de poliție. Pompierii au acționat pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu la autoturismul răsturnat. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. Sursa: ISU Giurgiu