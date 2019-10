Recent, observațiile făcute de către președintele PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, pe seama activității Poliției , a iscat o serie de comentarii. Iată mai jos mare parte din analiza făcută de Ministrul Economiei, în 25 septembrie, în cadrul unei conferințe a PSD:

(…) Un lucru extrem de urât, un lucru foarte urât pentru județ …Este nevoie de mult mai multă exigență, iar oamenii care comit asemenea fapte nu mai au ce căuta în asemenea funcții de conducere și mai ales în posturile de decizie (…) Singura mea relație cu poliția este aceea de a nu îmi lua permisul de conducere sau a fi amendat. Altceva nu cunosc și nu mă interesează. Din punctul meu de vedere atât ca senator, cât și de reprezentat al unor cetățeni este ca poliţiştii să asigure siguranţa cetăţeanului. Cetățeanul giurgiuvean să fie în siguranță, copiii noștri să fie în siguranță… Ei să își facă datoria să nu mai fie leneşi, să nu mai fie aroganţi, să nu se mai ocupe de alte probleme. Vreau ca niciun polițist să nu răspundă la nicio acțiune politică. Nu m-a interesat și nu cred că în decursul a 30 de ani de politică în județul Giurgiu, despre mine a putut spune cineva că am folosit sau că am făcut propuneri în poliție. Poliția trebuie să rămână independentă, poliția trebuie să se ocupe de siguranța cetățeanului. Ea face parte din comunitatea noastră deci trebuie să lucreze strâns cu primarii, cu toate administrațiile locale, pentru cetățean, căci asta este menirea lor. Pentru asta îi plătim…Trebuie să înțeleagă că nu sunt șefii noștri…Ei sunt în slujba cetățeanului și asta trebuie să facă. Au fost atâtea cazuri în țară, extrem de grave , în care pur și simplu poliția nu și-a făcut datoria. Prefecta trebuie să verifice dacă acel 112 funcționează și cum funcționează, dacă oamenii de acolo au tot ce le trebuie pentru a-și duce la îndeplinire sarcina. Și dacă polițiștii se implică politic sau altfel, să scape de ei. Nu au ce căuta în poliție oameni leneși care au alte preocupări decât cele care le sunt date de Lege. Cine este șef la nu știu ce sau la nu știu cum nu mă interesează! Și credeți-mă că șeful Poliției din Bolintin, unde eu locuiesc l-am revăzut după 7 luni… Era la o acțiune la care am participat și eu , acțiune unde asigura măsurile de ordine. Sunt unii care încearcă să își ia Poliția pe cont propriu și să încerce să îi spună ce să facă. Un polițist care se lipește de un politician este un om mort (…) Aici trebuie exigență maximă. În acest sens nu trebuie să facem niciun compromis…Pentru că orice compromis făcut cu oamenii ăștia la un moment dat se va întoarce ca un rău împotriva noastră …Dvs. ca presă , aveți o implicare maximă și vă rog să nu tolerați nicio acțiune de care aflați…Căci putem deveni vinovați cu toții, prin faptul că le-am tolerat. Constatam câți copii morți sunt, pe care nu îi mai găsesc (…) Încep să am o decepție în ceea ce privește acest sistem, cu toate că ministrul, făcând parte dintr-un Guvern, nu ar trebui să spun lucrul aceasta. Dar observ pe străzi, observ deficiențele de organizare. Încep să cred că pur și simplu unii din oamenii ăștia își iau salariul degeaba. Am discutat cu primarii din județ care acum încep să prindă curaj și să vorbească. Ei spun că tâmpenia asta cu secțiile de Poliție, unde într-o zonă strângi 50 de polițiști este o mare prostie…Sunt localități în care nu mai există polițișt, în care polițistul trece o dată la 3 zile. Am întrebat primari…Unul mi-a spus că el știe un singur polițist. Rolul polițistului este acela de a știi care sunt hoții din sat, care sunt cei ce dau spargeri, care e violator…Nimic din toate astea nu mai există, decât o organizare proastă. Trebuie să revenim la o organizare funcțională. Polițiștii au început să devină ”unii” cu burți, care mănâncă, beau și nu răspund de nimic și nu fac nimic. Ei ar trebui să răspundă de fiecare faptă antisocială. Pentru aia își iau banii (…) Fiecare din noi putem trece printr-o experiență nefericită , cu copiii, cu nepoții, să vedeți atunci cum judecăm. Judecata aia aspră și exigentă trebuie să înceapă de acum. Spun asta vizându-i pe acei neica nimeni care vor să fie șefi de poliție, mă refer totodată la acei neica nimeni numiți la o anumită Direcție și la ce face Poliția locală și la ce fac toți… Oamenii ăștia nu își iau bani ca să ne ia carnetele ( permise auto – n.a.), să ne terorizeze cu nu știu ce … își iau bani ca să apere cetățeanul. Să ne apere copiii, să stea în școli , să știe foarte bine care sunt predestinați la fapte antisociale. Nu să se împopoțoneze de ziua Poliției, să se pupe să dea noroc între ei și în rest nimic. Eu aș fi curios, pe stradă , să întreb fiecare cetățean…care e părerea lor despre polițiști. Este adevărat că acum s-a format o motivare nefericită, și nu vreau să vorbesc contra lor, dar trebuie schimbate ideile astea, percepțiile astea , și mai ales personajele care dăuneazăm cât și personajele politice… N-are ce căuta politica aici. Exclus! Asta este cauza pentru care i-am rugat pe domnii secretari de la Ordine Publică să aibă exigență și să facă verificări la toate serviciile din Giurgiu. Să vadă dacă oamenii își fac datoria. Câte dosare au ,cu autor necunoscut, câte cazuri de viol au, câte omoruri au rezolvat… Dacă nu găsesc înseamnă că nu sunt în stare …Să se apuce de altceva! Ați văzut cum la un bilanț al Poliției , unde și dvs sunteți invitați, vin și vă citesc acolo ce vor ei?! Hai să vedem datele reale. Poate nu ne mai trebuie Poliție, poate ne trebuie altceva, nu?

În privința celor reținuți pentru eliberarea de permise auto contra unor sume de bani respectiv, favoruri sexuale, președintele PSD a spus:

Ne afectează ( acest caz – n.a.), atunci când ne va călca pe stradă unul căruia escrocii ăștia i-au dat permis, fără ca acesta să știe să citească sau fără să aibă aptitudinile necesare …Ar trebui să se vadă în ultimii ani ce angajați civil au ajuns în Poliție. Pentru că s-au făcut angajări după stradă. Dacă oamenii aceia își fac datoria și dacă sunt capabili să ne apere pe fiecare dintre noi. Lucrurile așa ar trebui tratate și aici ar trebui o exigență maximă (…) Eu aș reveni din nou la posturile de Poliție. Partea proastă este că ele nu mai sunt. Cred că, ruralul în România nu este pregătit la un sistem de Poliție ca cel din afară. Au spus că ăsta este sistemul din Occident. Noi însă nu funcționăm așa…Eu vă spun ceea ce simt că se întâmplă în Giurgiu. Cetățeanul nu se mai simte apărat. Noi nu plătim niște hoți care să stea cu alții, iertați-mi expresia dură! Vor să fie oameni de afaceri, să fie ( polițiștii – n.a.). Hai să înființăm altceva pe lângă ei. Vor sprijin politic?! Nu are ce căuta sprijinul politic. Eu judec polițistul prin prisma siguranței cetățeanului . Dacă cetățeanul simte că este sigur în casa lui, pe stradă, totul este în ordine! Dar nu putem să vedem tot felul de bande care se bat, se aleargă și că polițiștii se uită la ei. Trebuie curățat sistemul și reorganizat (…) Partea asta cu scos poliția din zona militară și dusă în partea civilă , unde au și sindicat , au de toate, le-a creat o anume larghețe, iar sistemul nu a mai funcționat. Asta constatăm astăzi …Asta se întâmplă în societate… cu tot felul de copii morți…Iată de ce trebuie luate măsuri clare și scăpat de ce e nociv și găsită o altă formă de promovare. Domnul vicepremier Fifor a venit cu propunerea ca fiecare șef de Poliție să dea examen și în fiecare an să îi fie evaluată activitatea. La rândul său, acest șef , să evalueze activitatea ceilorlalți, cu sprijinul unei comisii. Din păcate și partea umană începe la un moment dat să creeze probleme…ca să nu fiu mai dur. Nu mai sunt oamenii dedicați profesiei. Unii au intrat în Poliție pentru salariu și au cinșpe mii de afaceri în spatele funcției. Și politicul a greșit aici prin aceea că se implică în a susține incapabili. Toată viața am încercat să susțin tineri, să promovez oameni capabili. Degeaba susții un incapabil , te face praf!…

Așa cum notam, această expunere a iscat o serie de comentarii din partea reprezentanților unor instituții, unor persoane și personalități.

Deputatul liberal Alexandru Andrei:

Recentele atacuri virulente lansate de ministrul Bădălău la adresa Poliției Române nu au rămas fără ecou, liderii celor mai importante structuri sindicale din MAI dându-i acestuia replici dure. Și pe bună dreptate, pentru că declarațiile ”belicoase” ale lui Bădălău la adresa Poliției și polițiștilor (care, în opinia sa, sunt doar niște ”burtoși leneși, care iau salariul degeaba”) sunt inadmisibile pentru un membru al Guvernului!

Dintr-un anumit punct de vedere, adversitatea lui Bădălău față de Poliție și polițiști este de înțeles, știute fiind probleme sale din trecut… Însă asta nu scuză sub nicio formă atacul jalnic la adresa unei instituții care – până la urmă – este responsabilă de siguranța românilor.

Bădălău este recunoscut pentru faptul că și-a dorit, în permanență, oameni obedienți în MAI și nu au fost puține situațiile în care a forțat numirea unor personaje incompetente la conducerea unora din structurile MAI, personaje a căror principală ”misiune” era obediența politică absolută.

Sistemul a ajuns în această situație din cauza unor ”Bădălăi”, ”Stănești” și alții ca ei.

Să nu uităm, însă, că în Poliție sunt și oameni integri, profesioniști desăvârșiți, polițiști serioși, oameni care nu merită jignirile aduse de-a valma de ministrul Bădălău.

Poliţiştii din sindicatul EUROPOL

„Senatorul Bădălău are dreptate! Sunt leneşi şi cu burtă. Am asistat cu toţii la reacţia penibilă a unui politician/senator/ministru al României, care a refulat într-o intervenţie telefonică la un post de televiziune, afirmând că „poliţiştii fac burtă”, „sunt leneşi” şi „iau salariu degeaba”. Acum, dacă este să fim sinceri cu noi, domnul Bădălău chiar are dreptate. Sutele de şefi, sprijiniţi politic tocmai de colegii de partid al acestuia, promovaţi prin „împuterniciri” pe funcţii importante la nivelul unităţilor de poliţie, chiar au burţi şi sunt foarte leneşi”… Polițiștii din cadrul sindicatului mai subliniază că printre cei mai leneși oameni din Ministerul de Interne se numără chiar Carmen Dan, „care a petrecut 2 ani jumate la minister, de parcă ar fi petrecut vacanța de vară, ca atunci când era secretară de școală”…

Christian Ciocan – fost purtător de cuvânt Poliția Română:

„În numele Federaţiei Sindicatelor Democratice a Poliţiştilor din România şi Uniunii Naţionale a Militarilor şi Poliţiştilor „Mihai Viteazul”, structuri ale căror director de comunicare şi purtător de cuvânt sunt, vreau să transmit că am luat notă de declaraţiile domnului Niculae Bădălău, nu am discutat cu domnia sa, însă vizavi de cele declarate de domnia sa, fac următoarele precizări:

Domnul ministru Bădălău are dreptate, în sensul că atât timp cât poliţia a fost militară nu au existat problemele pe care le vedem astăzi. După ce poliţia a fost demilitarizată, respectiv condusă de un ministru numit politic, iată că au apărut aceste probleme. Practic chiar domnia sa spune acest lucru. Mai mult decât atât, afirmăm, ca profesionişti ai FSDPR şi UNMP, că ingerinţa politicului în activitatea poliţiei, sub orice formă, a dus la descurajarea poliţiştilor, la deprofesionalizarea acestora, la timorarea poliţiştilor, şi iată rezultatele. Am văzut declaraţia domniei sale (…) N-o să intru în detalii pe acest caz şi, prin intermediu dumneavoastră, îi transmit domnului ministru invitaţia de a ne cunoaşte sistemul din interior, de a-l cunoaşte aşa cum este el, de la noi, profesioniştii în poliţie (…)

Comentariu on line cititor:

”Calitatea profesională și umană a polițiștilor a constituit o temă de discuție, generată în principal de Ministrul Economiei care a afirmat că poliţiştii trebuie să asigure siguranţa cetăţeanului, să-şi facă datoria şi să nu mai fie „leneşi” şi „aroganţi”.

O afirmație ce a pornit de la valul de evenimente tragice din ultima vreme care a scos la iveală incompetența, incoerența și autosuficiența de care suferă o parte din cadrele aparatului MAI.

Care sunt probleme sistemice din interiorul acestui minister, poate reprezenta o temă de dezbatere serioasă ce ar trebui finalizată prin schimbarea unor practici primitive , milițienești ce nu fac cinste niciunui om în uniformă. Prima cauza o constituie politizarea sistemului, faptul că sunt puși în funcție politruci, adesea niste ignoranți ale căror singure cunoștințe despre arme , regulamente, disciplină militară le au de cănd jucau hoții și vardiști sau de când se stropeau cu pistoalele cu apă prin fața blocului.

Este ilogic ca dintr-un sistem militarizat să încerci să faci un sistem politic total deprofesionalizat, în timp ce militari/ polițiști de carieră să fie conduși de duduițe și băieți pensați , pe post de ministri și secretari de stat. Avem un deficit de profesioniști, iar acest lucru a fost dovedit clar de toate tragediile din ultima vreme. Polițiști corupți , prieteni cu lumea interlopă, care apără interesele clanurilor în defavoarea cetățenilor, tineri ”pensionari” la doar 44 de ani,care părăsesc sistemul cu pensii total nemeritate, doar pentru că o lege cu dedicație, a reușit ca printr-un artificiu să îi scoată dins sitem cu pensii cu multe zerouri. În celelalte instituții la această vârstă mai ai de așteptat incă 20 de ani pănă la pensionare. O altă cauză a problemelor mari din sistem este și angajarea din surse externe . Un procedeu ce crează mari discriminării între profesioniștii școliți în sistemele militare, învățati cu o anumită rigoare și cei transformați (în urma unui simplu examen), în oameni ai legii. Un procedeu ce a reușit ca multe soții, fiice, iubite și alte rude să fie angajate din surse externe. Evident că nu tot corpul polițienesc este format din astfel de specimene, însă din nefericire ele devin din ce în ce mai vizibile, iar erorile lor ulterioare pun în pericol siguranța și chiar viața cetățenilor.

Ce este la fel de periculos constă în faptul că până și acest subiect a fost exploatat tot în scopuri politice, aceeași politicieni întrecându-se după cum le dictează interesul electoral să sară în apărarea cadreleor MAI, deși scopul oricărui politician este să fie în slujba alegătorului, a omului simplu care are nevoie de legi clare, de siguranță, de încredere, de profesioniști…În rest să auzim numai de bine. Dacă mai e loc și pentru așa ceva în țara asta.”

