Contactat telefonic luni, 27 mai, la prânz, președintele Organizației Municipale a PNL Giurgiu, Marian Măroiu ne-a făcut o scurtă declarație de presă în privința rezultatelor obținute de liberali la nivel de Municipiu, în raport cu succesul obținut la nivel de țară.

Suntem la aproape 22%, cu rezultatele obținute la alegrile de duminică în județul Giurgiu, deci în trend cu rezultatele obținute de PNL la nivel general – spunea Marian Măroiu.

La Giurgiu am avut un target de 4.500 de voturi, pe care l-am depășit. Era loc și de mai bine, dar având în vedere că am plecat de la 9% și am ajuns la 21%, pentru mine este un salt extrem de important. Practic s-a dublat rezultatul PNL pe Municipiul Giurgiu, iar în județul Giurgiu la fel…

Întrebat dacă acest rezultat a fost obținut datorită unui vot negativ dat PSD de o parte din populație sau este meritul exclusiv al efortului de mobilizare al membrilor PNL, președintele Marian Măroiu ne-a spus:

Amândouă sunt valabile. Rezultatul este pe de-o parte rodul erodării PSD atât la nivel de municipiu cât și la nivel de județ, dar și faptului că am știut să ne mobilizăm. Ne-am adunat toate resursele umane din cadrul Organizației și am trecut la treabă.Știți foarte bine că la nivel de municipiu muncesc de doi ani !

Am dorit să aflăm de la președintele Măroiu care este următorul pas al PNL Giurgiu ținând cont că formațiunea are deocamdată un președinte interimar.

Așa este, avem un președinte interimar…este evident că, mai devreme sau mai târziu, trebuie să organizăm alegeri, pentru a avea un președinte ales. Asta nu depinde însă de mine. Hotărârea va fi cea de la nivel Central. Dar înainte de asta urmează să se organizeze o conferință județeană …

Președintele Măroiu a dorit totodată să mulțumească giurgiuvenilor pentru că a fost alături de el și respectiv de membrii PNL din Municipiu, lucru care a condus la acest rezultat mulțumitor, promițând în același timp organizarea unei conferințe de presă în una din aceste zile, pe care o va anunța reprezentanților din presa locală.

(Florian Tincu)