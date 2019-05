Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație (APPE) – președinte prof. dr. ec. LIGIA GEORGESCU–GOLOȘOIU împreună cu Ministerul Educației Naționale și alți actori de pe piața financiar-bancară au pus bazele unui concurs național sub formă unei olimpiade prin care să fie recompensați cei mai buni elevi de clasa a III-a și a IV-a la disciplina „educație financiară”.

Anul acesta APPE a organizat împreună cu I.S.J. Prahova, cea de a VI-a ediție a „Olimpiadei Micilor Bancheri” în parteneriat cu: Ministerul Educației Naționale, Child and Yuth Finance International cu sediul la Amsterdam, Universitatea Bucuresti – Facultatea de Istorie, Banca Națională a României și inspectoratele școlare județene implicate în concurs, printre care și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

Concursul a cuprins două secţiuni:

A – lucrare scrisă, conţinând subiecte elaborate de organizatori, pe baza programei şcolare în vigoare, conform tematicii în două etape – faza locală şi faza națională/finală;

B – proiect-activitate practică cu tematică de educaţie financiară, prezentată în format digital (Power Point).

Prima etapă, locală, a avut loc în data de 6 martie 2019.

Din municipiul și județul Giurgiu s-au înscris următoarele unități de învățământ:

Școala Gimnazială ,,Sf. Gheorghe” Giurgiu – prof. coordonator Ciobanu Dana;

Școala Gimnazială nr. 7 Giurgiu – prof. coordonatori Apostol Lidia, Țone Ionela;

Școala Gimnazială ,,Academician Marin Voiculescu” Giurgiu – prof. Geanina Arizan;

Școala Gimnazială ,,Prof. Dinu Nicolae” Giurgiu – prof. coordonatori Nicolae Gica, Marin Gabriela.

Pentru faza națională s-au calificat primii trei elevi de la școlile înscrise la concurs:

Școala Gimnazială ,,Academician Marin Voiculescu” Giurgiu – prof. Geanina Arizan:

Clasa a III-a C

Răduț Teodora – 9,90 puncte

Beșu Ionuț – 9,75 puncte

Ciobanu Iarina – 9,75 puncte

Școala Gimnazială ,,Sf. Gheorghe” Giurgiu – prof. coordonator Ciobanu Dana;

Clasa a IV-a B:

Lazăr Ana – 9,60 puncte

Muțuțună Denisa Maria – 9,40 puncte

Mustafa Daniela – 9,15 puncte

Clasa a III-a C

Gheorghișor Mihai Octavian – 9,60 puncte

Școala Gimnazială nr. 7 Giurgiu

Clejanu Maria Liana – 9,20 puncte

Faza națională s-a desfășurat în data de 17 mai 2019 la Universitatea București – Facultatea de Istorie, la care au participat primii 122 elevi din ţară, în ordinea descrescătoare a mediilor (media aritmetică a notelor obținute la probele A și B.

La faza națională elevii giurgiuveni au obținut următoarele premii:

Premiul I – 100 puncte:

Răduț Teodora, clasa a III-a C – Școala Gimnazială ,,Academician Marin Voiculescu” Giurgiu, coordonator prof. înv. primar Geanina Arizan;

Premiul III – 95 puncte:

Gheorghişor Mihai Octavian, clasa a III-a C – Școala Gimnazială ,,Sf. Gheorghe” Giurgiu, coordonator prof. înv. primar Ciobanu Dana;

Mențiune III – 90 puncte:

Clejanu Maria Liana, clasa a III-a B – Școala Gimnazială nr.7 Giurgiu, coordonator prof. înv. primar Apostol Lidia;

Premiul Special ,,Smart in banking ”

– Beșu Ionuț, Ciobanu Iarina – Școala Gimnazială ,,Academician Marin Voiculescu” Giurgiu, coordonator prof. înv. primar Geanina Arizan.

Toţi participanţii, copiii şi cadrele didactice îndrumătoare ai acestora, au primit diplome de participare.

Tuturor li s-a oferit posibilitatea unei vizite la sediile băncilor, a companiilor multinaționale sau instituții publice sponsor.

S-au acordat premii oferite de către sponsori, parteneri şi organizatori la cele două secţiuni, pentru toți elevii premiați și pentru toți elevii calificați la faza națională.