Primarul comunei Adunații Copăceni, Dan RUSU, în pragul unui nou an școlar: „Viitorul se construiește cu iubire, muncă și responsabilitate, iar zâmbetele copiilor ne sunt cea mai mare răsplată!”

Ca de fiecare dată, la început de an școlar, primarul comunei Adunații Copăceni, se lasă copleșit de acest moment emoționant din viața fiecărui copil și simte nevoia să își destăinuie sentimentele care îl cuprind. În acest context, primarul Rusu, scria pe pagina sa de facebook: „Luni începe școala… și parcă e începutul unui nou film plin de emoție și speranță! Mi-a fost atât de dor de zâmbetele copiilor noștri, de energia lor curată și de bucuria pe care o aduc în fiecare sală de clasă. În aceste zile, am pregătit școlile pentru ca fiecare copil să vină cu drag la învățătură și să simtă că aici își clădește viitorul.

La Școala din Adunații Copăceni – deja reabilitată – sălile de studiu au fost igienizate, s-au turnat alei noi, locul de joacă a prins din nou viață, iar un așternut proaspăt de gazon îi invită pe copii să se joace în siguranță. Și mai mult decât atât, gardul vechi a fost înlocuit cu unul nou, realizat chiar de echipa noastră din primărie, cu muncă, pricepere și suflet. Acest lucru nu doar că a adus o lucrare impecabilă, dar a însemnat și o economie de peste 150.000 lei pentru bugetul comunității.

În localitatea Dărăști Vlașca, deși anul școlar începe tot în clădirea provizorie, copiii vor putea privi pe fereastră cum ultimele retușuri transformă noua școală într-un loc minunat, în care se vor muta peste câteva săptămâni”– mai preciza primarul Rusu.

„Toate acestea le-am pregătit cu gândul la copiii noștri. Abia aștept ziua de luni, să-i întâlnesc, să le transmit energia, dragostea și pasiunea cu care lupt pentru ca ei să aibă condiții de învățătură demne de orice școală modernă, chiar mai bune decât în București” – mai scria Dan Rusu, cu o undă de nostalgie probabil, după anii copilăriei.

Este fericit că a pregătit clasele în care luni vor păși copiii, ca pentru o mare sărbătoare din care nu lipsesc nici măcar baloanele...

La finalul acestei avanpremiere a începutului de an școlar, primarul Localității Adunații Copăceni concluziona: