De „Ziua Gospodarului”, UŞI DESCHISE acasă, la APA SERVICE

Şi anul acesta am sărbătorit „Ziua Gospodarului” alături de copii, pe care i-am invitat să fie lângă noi în Parcul din Livadă, la umbră, sub nuci. De data aceasta am invitat copii din sistemul DGASPC, alături de care am petrecut câteva ore agreabile, descoperind pofta şi dorinţa lor de a comununica şi de a afla lucruri şi prieteni noi.

Pentru cei peste 20 de copii, „acasă” am fost noi, am stat de vorbă, i-am ascultat, le-am vorbit despre valorile apei, am mâncat şi ne-am jucat împreună. Apoi ne-am luat „La revedere” pentru un octombrie mai răcoros, dar sperăm noi că la fel de plin de prietenie şi de surprize plăcute.

Au fost alături de Compartimentul Relaţii Publice al societăţii noastre, copii din Casele de tip Familial „Teodora”, „Daniela” şi „Constantin”, Sfântul Ilie veghindu-ne pe toţi şi lăsându-ne cel puţin cu speranţa că în curând merităm o ploaie generoasă.

Mulţumim DAGPS şi însoţitoarelor tinerilor noştri prieteni: Văcaru Meluţa, Ciobanu Eugenia şi Cioltei Gina.