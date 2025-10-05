Cum este împărțită povara corecției bugetare de 4% din a doua parte a lui 2025 și 2026, în sectorul privat, public și pe consumatori/pensionari

Povara corecției bugetare de 4% este împărțită atât din măsuri fiscale , cât și din reduceri de cheltuieli, cu impact pe termen scurt și mediu.

Măsurile fiscale includ taxarea mai mare a unor sectoare precum sectorul bancar și companiile cu profit mare, în timp ce reducerile de cheltuieli vizează reducerea posturilor din sectorul bugetar.