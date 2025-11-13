Deputatul Alexandru Andrei ne oferă amendamentele privitoare la reglementarea circulației cu trotinetele electrice: „Interzis telefonul mobil, cască și asigurare obligatorie RCA…!”

Reguli stricte pentru circulația cu trotinetele electrice!
În ședința din această săptămână a Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură au fost dezbătute și aprobate o serie de amendamente importante la Legea circulației pe drumurile publice, amendamente ce au ca scop reglementarea clară a situației trotinetelor electrice.
Cele mai importante măsuri adoptate se referă la stabilirea limitei de viteză, a vârstei minime pentru cei care conduc trotinete electrice, obligativitatea purtării căștii de protecție sau introducerea asigurării RCA obligatorii.
Concret, amendamentele adoptate sunt următoarele:
– Vor fi admise pe drumurile publice trotinetele ce ating viteza maximă 25 km/h și au motor de până la 2 kW.
– Vârstă minimă – 16 ani pentru trotinete, 14 ani pentru biciclete.
– Cască obligatorie pentru toți utilizatorii (cu excepția celor în regim self-service care își asumă răspunderea).
– Asigurare RCA obligatorie pentru trotinete.
– Chestionar rutier înainte de utilizarea trotinetelor închiriate.
– Interzis telefonul mobil în timpul deplasării.
– Amenzi pentru conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor.
– Trotinetele electrice vor trebui dotate cu lumini corespunzătoare pe timp de noapte.
Toate aceste amendamente au ca scop pricipal protejarea vieților, dar urmăresc și reducerea accidentelor, promovarea unui comportament responsabil, precum și disciplină și respect în trafic pentru toți!”
Deputat Alexandru Andrei