SONDAJ. „România, țara pesimismului: 9 din 10 tineri nu mai cred în viitorul lor aici!”

Tineri, fără speranță! 60% spun că România merge într-o direcție greșită și de aceea majoritatea se pregătesc să plece din țară Un nou sondaj de opinie realizat în vara acestui an arată o imagine alarmantă asupra stării de spirit a tinerilor din România. Peste 60% dintre aceștia cred că țara merge într-o direcție greșită, iar încrederea în viitor scade dramatic. Potrivit datelor obținute de Reveal Research, un tânăr din patru se declară pesimist în legătură cu viitorul său — un procent semnificativ mai mare decât în anul 2024. În plus, 6 din 10 tineri recunosc că se tem de lipsa stabilității financiare în anii următori. Austeritatea, sursă de îngrijorare Anul 2026 este privit cu neîncredere: dintr-un total de 109 respondenți, 97 cred că va fi un an mai rău decât 2025, în contextul măsurilor de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie. La întrebarea privind nivelul de trai, răspunsul celor mai mulți a fost tranșant: „pesimist” – 94 de persoane din 109 au ales acest cuvânt pentru a-și descrie starea actuală. Exodul tinerilor continuă. Neîncredere totală în politică Un alt semnal de alarmă vine din intențiile de migrație: 70 de tineri au declarat că se gândesc serios să părăsească România în următorii doi ani. Pentru mulți, plecarea nu mai este o dorință, ci un plan concret. Atât actualul guvern, condus de Ilie Bolojan, cât și administrația Nicușor Dan, se confruntă cu o lipsă masivă de încredere. 97 dintre respondenți spun că măsurile luate de Guvernul Bolojan nu ajută România, iar în aceeași proporție consideră că: „România condusă de Nicușor Dan arată foarte prost”. Datele acestui sondaj conturează o generație demoralizată, neîncrezătoare și pregătită să caute viitorul în altă parte – o imagine dură a României anului 2025, aflată sub semnul austerității și al incertitudinii.