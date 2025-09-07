Curtea Europeană  a decis că România a încălcat drepturile pacienților!

O decizie a Curții Europene ne demonstrează cât de nedrepte și absurde sunt legile, respectiv „procedurile” ce guvernează sistemul de sănătate în România.

Decizie majoră pentru pacienţii din România. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene obligă statul să respecte dreptul pacienţilor la decontarea tratamentelor în străinătate. Această hotărâre a fost pronunţată după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a sesizat instanţa europeană în legătură cu regulile din ţara noastră, care îngreunau accesul pacienţilor la decontarea tratamentelor. În acest moment, pentru ca un pacient să poată pleca la tratament în străinătate are nevoie de acordul unui medic dintr-un spital public, după care să obțină formularul european de la Casa de Sănătate. Curtea de Justiție a Uniunii Europene ne spune însă că este o regulă nu tocmai corectă, și care nu mai încurajează pacienții să plece la aceste tratamente în străinătate. Că, de fapt, ar trebui ca orice medic (fie că este din sistemul public, privat sau chiar din străinătate), să poată emite un document care să autorizeze plecarea pacientului la aceste tratamente. Practic, instanțele naționale din țara noastră trebuie să țină cont de ce spune acum Curtea Europeană, iar România trebuie să stabilească acum reguli mai simple pentru a falicilita plecarea pacienților la tratamente în străinătate. Un alt lucru pe care l-a sesizat CJUE este legat de modul în care autoritățile calculează suma care trebuie rambursată statului în care pacientul pleacă, iar instanțele pot de acum înainte să verifice această formulă, să fie una obiectivă, clară și nediscriminatorie. Așadar, ce se schimbă pentru pacienți este că dacă vor merge în instanță, cel mai probabil vor câștiga mai ușor aceste procese. De unde a început totul… …Totul a plecat de la Cazul unui pacient din Mureș, diagnosticat cu cancer de prostată, a fost trimis de medici spre o operație robotică. Un spital public deținea acest robot Da Vinci, dar nu funcționa, căci statul nu asigurase consumabilele (?!). Singura opțiune în țară era o clinică privată unde intervenția costa 13.000 €.

Pacientul a ajuns să facă operația în Germania, a plătit din buzunar și a cerut rambursarea. Statul român i-a spus NU! Motivul? Documentul medical era de la privat, nu dintr-un spital public.

După ani de procese, Curtea Europeană a spus clar: România a încălcat drepturile pacienților. Statul NU are voie să condiționeze rambursarea, de birocrația sistemului public. E suficient un document medical valid, fie din privat, fie din străinătate. Rambursarea trebuie calculată corect și transparent.

Decizia ar trebui să schimbe modul în care România gestionează toate cererile de decontare pentru tratamente în spitale private sau în străinătate, atunci când sistemul public nu are soluții. Pacienții nu trebuie să plătească cu viața pentru un sistem total disfuncțional.

Sănătatea și viața pacienților este o obligație legală a statului, consfințită în Constituție, iar Casa de Sănătate trebuie să faciliteze accesul la sănătate și nicidecum să o îngrădească prin birocrație și neputința de a asigura un sistem de sănătate eficient.

(Sursa: Digi 24)