Sportivii Clubului giurgiuvean „Cătălin Mocanu Academy” au câștigat 52 de medalii la ediția a II-a a concursului internațional de karate desfășurat la Constanța (LINK)

În data de 6 septembrie, 2025, în Sala Sporturilor – Clubului Sportiv „Ovidiu” din Constanța, a avut loc concursul internațional de karate intitulat „International Black Sea Warriors Cup” – ediția a II-a.

Probele incluse în concurs au fost de Kata și Kumitz. Competiția a fost organizată de către „Federația Română de Karate Kyokushin ACS SHOBU Constanța”.

A fost o competiție care a a aliniat la start 40 de cluburi și peste 450 de sportivi.

Clubul giurgiuvean -„ Cătălin Mocanu Academy” a participat cu un lot de 53 de sportivi, reușind să obțină: 29 medalii de aur, 16 medalii de argint și 6 medalii de bronz.

Unul dintre sportivii de excepție ai Clubului giurgiuvean, Răzvan Beațu a reușit o performanță remarcabilă. El a câștigat titlul de campion la categoria sa de juniori (16-17 ani , categ. 65 kg).

Răzvan însă a vrut mai mult, luptând și la Seniori (categ. 80 kg) , reușind să câștige și la această categorie. Iată un exemplu de ambiție, tenacitate și dăruire! Bravo Răzvane!

La finalul competiției, reputatul antrenor giurgiuvean a declarat: „Felicitări copii minunați. Mulțumesc tuturor părinților pentru susținere și încurajare. Felicitări organizatorilor pentru buna desfășurare a evenimentului. **OSU!”

(Florian Tincu)

** OSU – Este folosit ca un salut în dojo, dar și ca o confirmare, un „da” sau „așa voi face”, exprimând totodată respect față de instructor și colegi, iar în același timp pentru a arăta respect față de locul de antrenament și de ceilalți practicanți.