Cardurile sociale se reîncarcă în luna septembrie: Ajutorul financiar va fi acordat în două tranșe de bani!

După luni întregi de pauză, programul național „Sprijin pentru România” se reactivează, aducând o veste bună pentru peste două milioane de beneficiari. Cardurile sociale, destinate achiziționării de alimente de bază și mese calde, vor fi alimentate din nou, dar într-un format adaptat la realitățile economice actuale.
Două tranșe până la finalul anului
Ajutorul financiar va fi acordat în două etape distincte:
septembrie 2025 – prima tranșă de 125 lei;
decembrie 2025 – a doua tranșă, tot de 125 lei.
Astfel, fiecare beneficiar va primi, până la sfârșitul anului, 250 lei. Chiar dacă suma este mai mică decât cea din 2024, pentru mulți români aflați la limita subzistenței reprezintă un sprijin esențial.
Cine beneficiază de ajutor
Programul vizează în special pensionarii cu venituri reduse, dar și alte categorii vulnerabile. Principala condiție de eligibilitate este ca venitul lunar net să nu depășească 2.210 lei.
În această categorie intră:
pensionarii din sistemul public (de limită de vârstă, anticipați sau de invaliditate);
persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu;
familiile cu venituri mici și copii aflați în întreținere;
alte grupuri sociale defavorizate incluse în program.