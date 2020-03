Teama și amenințarea de o eventuală răspândire a coronavirusului, mai cu seamă pe fondul revenirii din străinătate a unui număr mare de concetățeni, i-au făcut și pe primarii de comune din județ să ia măsuri, de la dotarea cu substanțe dezinfectante a instituțiilor pe care le conduc sau pentru care răspund, până la limitarea accesului publicului în sediile de primărie.

Despre aceste măsuri ne-au vorbit și câțiva dintre edilii de comune, în cursul zilei de miercuri, 11 martie.

„Ne-a ferit Dumnezeu și, deși suntem localitate tranzitată puternic (și avem și angajatori care aduc persoane din alte localități). Avem cetățeni care sunt plecați în străinătate, în Italia, Spania, Germania, deci țări în care au fost identificate multe cazuri, dar nu avem informații că s-ar fi întors în țară.

Este vorba despre câteva sute de persoane. Suntem pregătiți – pe situații de urgență – cu spații în care pot fi cazate persoanele care ar avea nevoie de izolare, de carantină.

De asemenea, am colaborat foarte bine cu conducerea școlii, am dat dispoziții de achiziționare a materialelor necesare curățeniei și dezinfectării, am verificat, sunt folosite. Afectați de suspendarea cursurilor sunt aproape șapte sute de elevi și preșcolari din comună.

Părinții trebuie să înțeleagă că este o situație de urgență, chiar de necesitate, și mai bine este să îi țină pe copii acasă. Deja am fost și cu medicul de familie la toate unitățile de învățământ în ziua anterioară suspendării cursurilor, am informat părinții să nu îi lase pe copii să iasă din gospodărie, să evite deplasările în alte localități”.(Marin Voinea, primar CĂLUGĂRENI)

„Suntem în plin proces de pregătire a necesarului de dezinfectanți și de aprobare a planului de măsuri pentru evitarea răspândirii coronavirusului. Cei 200 de elevi și preșcolari din comună sunt supravegheați, am discutat cu părinții și cu medicii din comună să nu permită deplasări în alte localități, pentru că nu este de glumă. Și în Primărie am decis să limităm accesul persoanelor, ținând cont de faptul că spațiul este destul de mic. Sperăm să nu avem probleme, avem vreo câteva zeci de locuitori ai comunei care sunt plecați în străinătate, dar despre care nu am fost informat încă de faptul că s-ar fi întors în țară. Oricum, dacă revin în comună, vom lua toate măsurile impuse de lege în ceea ce îi privește” (Adrian Florin Șerban, primar DAIA)

„Suntem pregătiți pentru orice eventualitate. Avem achiziționat săpun, dezinfectant, substanțe pentru curățenie. Elevii din comună stau acasă, părinții au înțeles despre ce este vorba, că nu trebuie să se joace cu sănătatea și viața copiilor lor. Am identificat și locații în care putem duce eventuale persoane ce ar trebui să intre în carantină. Până acolo, însă, trebuie ca cei revin din țări din Europa să anunțe, să intre în auto-izolare, și să nu se plimbe toată ziua prin comună. Am avut o persoană revenită recent din străinătate, care nu a anunțat, dar am luat imediat măsuri!” (Florin Gheonu, primar SLOBOZIA)

(Jurnal)