La primele ore ale dimineții, în comuna Ghimpați a avut loc un incident mai puțin obișnuit: primarului localității, Constantin Cărăpănceanu, i s-a interzis accesul în secția de votare. Cel care a făcut acest lucru este un observator din partea unei Organizații Non-Guvernamentale.

Contactat telefonic, Constantin Cărăpănceanu a declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”:

„Este adevărat, nu am fost lăsat să votez la secția unde figurez pe lista electorală permanentă, și nu de către vreun membru al comisiei, ci de un observator al unui ONG. Personajul a mai fost în anul 2016 în secția de votare, dar atunci din partea unui partid politic, și, ca și acum, a provocat și atunci scandal. La vremea aceea, a fost scos din secția de votare. Acum, la fel, a încercat să agite spiritele…Spunea că nu am ce căuta în secția de votare, că aduc oamenii, că influențez votul etc. S-au luat măsuri, a fost scos în afara secției de votare, unde, de asemenea, a continuat să provoace scandal, a incitat câțiva cetățeni de etnie romă, a început să filmeze…În final, mi-am exercitat dreptul la vot, fără alte incidente. Acum, la secțiile de votare din comună este liniște, oamenii vin, votează…”,a mai declarat primarul comunei Ghimpați.

La ora documentării noastre (ora 12,00), în comuna Ghimpați prezența la vot era de 20%.

(Jurnal)