„Sunt Cristina Elena Dinu, sunt giurgiuveancă, de profesie medic de familie și actualmente deputat.

În anul 2016 mi-am preluat primul mandat în Camera Deputaților și mi-am desfășurat activitatea în cadrul Comisiei pentru Sănătate și Familie în calitate de secretar.

Astăzi vin în fața dumneavoastră în calitate de candidat, cu dorința de a vă reprezenta din nou în Parlamentul României.

Cred cu tărie că politica este cu oameni și pentru oameni. În cei 4 ani de activitate, mi-am pus întreaga expertiză la dispoziție pentru a face legi mai bune. Pentru noi toți. Am lucrat alături de colegii mei și alături de pacienți pentru ca diabetul să poată fi prevenit, pentru ca vaccinurile să ajungă mai repede la noi toți, pentru ca prematurii să primească o îngrijire corespunzătoare și pentru ca medicamentele esențiale să nu mai lipsească pe piața din România. Am luptat pentru ca osteoporoza, o boală care afectează multe femei, să aibă parte de cele mai noi tratamente. Am luptat pentru ca pacienții români să aibă parte de aceleași tratamente ca pacienții din alte state europene!

Am reușit să facem multe lucruri, dar mai sunt multe altele de făcut!

Pentru dumneavoastră, alături de dumneavoastră!

Cu sprijinul dumneavoastră!

Pentru siguranța unui trai mai bun!”.

Astfel sună prezentarea pe care și-o face deputatul social-democrat Cristina Elena Dinu pe contul său de facebook, în dorința de a-i convinge pe locuitorii județului să îi acorde, în continuare, încrederea pentru reprezentare în Parlamentul României.

Totodată, tot prin intermediul facebook-ului, candidatul social-democrat expune, pe scurt, programul PSD pentru sănătatea românilor: