Senator Gabriela HORGA: ”Cel mai bun semn că reforma fiscală este pe drumul cel bun sunt atacurile nefondate la adresa ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.”

„Cel mai bun semn că reforma fiscală este pe drumul cel bun sunt atacurile nefondate la adresa ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare (foto). Foto : Alexandru Nazare Colegul meu a furnizat explicații clare și a demontat minciunile lansate la adresa sa. Atacurile apar întotdeauna din partea celor deranjați de reforme și de aplicarea legii.

Când deranjezi interese, apar voci care încearcă să blocheze schimbarea. Sigur, cei în cauză nu spun direct asta, ci caută alte unghiuri de atac, inventează alte subiecte.