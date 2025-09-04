Senator Gabriela HORGA: ”Cel mai bun semn că reforma fiscală este pe drumul cel bun sunt atacurile nefondate la adresa ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.”

joi, septembrie 4, 2025
„Cel mai bun semn că reforma fiscală este pe drumul cel bun sunt atacurile nefondate la adresa ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare (foto).

Foto : Alexandru Nazare 

Colegul meu a furnizat explicații clare și a demontat minciunile lansate la adresa sa. Atacurile apar întotdeauna din partea celor deranjați de reforme și de aplicarea legii.

Când deranjezi interese, apar voci care încearcă să blocheze schimbarea. Sigur, cei în cauză nu spun direct asta, ci caută alte unghiuri de atac, inventează alte subiecte.

Grupurile de interese s-au obișnuit cu excepții, scutiri și aranjamente și acum se tem pentru că legea li se aplică și lor. Colegii mei din PNL sunt hotărâți să continue schimbările, pentru că este singura șansă ca lucrurile sa meargă mai bine.”

Senator Gabriela HORGA

