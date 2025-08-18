18.08.2025, Giurgiu

Comunicat de presă demarare proiect

Puncte obligatoriu de atins în realizarea comunicatelor de presă:

Denumirea beneficiarului: ZAMOLXIS S.R.L.

Titlul proiectului: Construire unități de cazare, amenajare teren, racord la utilități, organizare de șantier

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Prioritatea, Obiectiv specific, Apel: P1 -O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Obiectiv specific: RSO 1.3 – Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR), PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44

Codul SMIS: 326736

Localizare (Județ, Localitate): localitatea Băneasa, județul Giurgiu

Obiectiv general: Obiectivul general al constă în intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității companiei în domeniul serviciilor turistice prin construirea a 4 unități de cazare și spații comune (chicinetă, foișor și zonă de grătar), prin investiții in tehnologii inovative și digitalizare, și prin acțiuni care vor contribui la transformarea companiei într-o intreprindere dinamică.

Obiective specifice:

OBIECTIV SPECIFIC NR. 1 Construirea a patru unități de cazare individuale de tip container și dotarea cu echipamente și dotări specifice activității de servicii turistice, precum și construirea și dotarea spațiilor comune de tipul: chicinetă, foișor și zonă de grătar.

OBIECTIV SPECIFIC NR. 2 Realizarea de investiții în măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice.

OBIECTIV SPECIFIC NR. 3 Realizarea de investiții care vor asigura digitalizarea companiei, promovarea acestora la nivel internațional prin activități de internaționalizare și prestarea unor servicii certificate de organisme abilitate.

Scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia Unități de cazare individuale tip container cu toate dotările aferente – 4 buc. Echipamente care utilizează energie regenerabilă (sistem fotovoltaic putere instalată 10 kW) – 1 sistem Active privind digitalizarea companiei Laptop – 1 buc Participări la târguri și evenimente externe – 1 târg internațional Certificare de serviciu și de proces– 1 proces de producție și 1 serviciu certificat



Data de începere și Data de finalizare: 17.07.2025 – 16.07.2027

Buget total (în Euro): 207.938,224

Buget UE (în Euro): 136.664,634

Buget național (în Euro): 24.117,288

Buget beneficiar (în Euro): 47.156,302

Date de contact (adresa web, adresa e-mail, telefon):

E-mail: zamolxis_srl@yahoo.com

Telefon: 0741 104 887