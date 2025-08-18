18.08.2025, Giurgiu
Comunicat de presă demarare proiect
Puncte obligatoriu de atins în realizarea comunicatelor de presă:
- Denumirea beneficiarului: ZAMOLXIS S.R.L.
- Titlul proiectului: Construire unități de cazare, amenajare teren, racord la utilități, organizare de șantier
- Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027
- Prioritatea, Obiectiv specific, Apel: P1 -O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Obiectiv specific: RSO 1.3 – Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR), PRSM/160/PRSM_P1/OP1/RSO1.3/PRSM_A44
- Codul SMIS: 326736
- Localizare (Județ, Localitate): localitatea Băneasa, județul Giurgiu
- Obiectiv general: Obiectivul general al constă în intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității companiei în domeniul serviciilor turistice prin construirea a 4 unități de cazare și spații comune (chicinetă, foișor și zonă de grătar), prin investiții in tehnologii inovative și digitalizare, și prin acțiuni care vor contribui la transformarea companiei într-o intreprindere dinamică.
- Obiective specifice:
OBIECTIV SPECIFIC NR. 1 Construirea a patru unități de cazare individuale de tip container și dotarea cu echipamente și dotări specifice activității de servicii turistice, precum și construirea și dotarea spațiilor comune de tipul: chicinetă, foișor și zonă de grătar.
OBIECTIV SPECIFIC NR. 2 Realizarea de investiții în măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice.
OBIECTIV SPECIFIC NR. 3 Realizarea de investiții care vor asigura digitalizarea companiei, promovarea acestora la nivel internațional prin activități de internaționalizare și prestarea unor servicii certificate de organisme abilitate.
- Scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia
- Unități de cazare individuale tip container cu toate dotările aferente – 4 buc.
- Echipamente care utilizează energie regenerabilă (sistem fotovoltaic putere instalată 10 kW) – 1 sistem
- Active privind digitalizarea companiei Laptop – 1 buc
- Participări la târguri și evenimente externe – 1 târg internațional
- Certificare de serviciu și de proces– 1 proces de producție și 1 serviciu certificat
- Data de începere și Data de finalizare: 17.07.2025 – 16.07.2027
- Buget total (în Euro): 207.938,224
- Buget UE (în Euro): 136.664,634
- Buget național (în Euro): 24.117,288
- Buget beneficiar (în Euro): 47.156,302
- Date de contact (adresa web, adresa e-mail, telefon):
E-mail: zamolxis_srl@yahoo.com
Telefon: 0741 104 887