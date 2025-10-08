miercuri, octombrie 8, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Ciclonul Barbara a făcut prăpăd în Giurgiu: apartamente distruse, curți inundate și acoperișuri smulse de vânt

Ciclonul Barbara a făcut prăpăd în Giurgiu: apartamente distruse, curți inundate și acoperișuri smulse de vânt

Jurnal
-
0
Ciclonul Barbara a făcut prăpăd în Giurgiu: apartamente distruse, curți inundate și acoperișuri smulse de vânt

Noaptea trecută, Giurgiu a trăit momente de coșmar. Ciclonul „Barbara”, care a lovit Capitala și județele Ilfov și Giurgiu, a lăsat în urmă distrugeri, panică și oameni disperați. Codul roșu de ploi torențiale a transformat orașul într-un adevărat câmp de luptă cu natura dezlănțuită.

Ploaia a făcut ravagii în mai multe cartiere ale municipiului, dar cel mai dramatic episod s-a petrecut pe strada Piața Unirii, unde mai multe apartamente au fost complet inundate. Blocul, aflat în reabilitare, s-a dovedit a fi o capcană pentru locatari — oamenii acuză firma de construcții că a lăsat lucrările neterminate, iar apa s-a infiltrat în locuințe și pe casa scării. Panica a fost amplificată când apa a ajuns până la firele de curent, existând pericol iminent de electrocutare.

Ne-am trezit cu apa în casă, curgea prin tavan și pe pereți, totul e distrus! Firma s-a urcat pe terasă zilele trecute, dar n-au terminat nimic”, povestesc proprietarii cu lacrimi în ochi.

Echipaje de la furnizorul de energie și de la ISU Giurgiu au intervenit de urgență, în timp ce pompierii militari și voluntari au lucrat toată noaptea pentru evacuarea apei din 17 curți și locuințe din municipiu, dar și din localitățile Slobozia și Dărăști-Vlașca. Vântul a doborât copaci uriași pe drumurile din județ — pe DN 41, în zona Băneasa, pe DJ 413 la Mihai Bravu și pe DJ 603, la intrare în Comana.

În municipiu mai multe zone în care se aflau curți de case, aflate în pantă au fost inundate fiind necesare intervențiile pompierilor. Pe strada Rozelor, la orele 9.00 dimineața,  pe o ulicioară s-a acționat cu pompe de mare putere pentru degajarea apei strânse peste noapte din ploi.

Pe șoseaua Mircea cel Bătrân, între primul sens giratoriu ce duce către complexul comercial LIdl și cel de-al doilea ce duce către supermarketul Kaufland , una din canalizările existente a trebuit desfundată prin intervenția lucrătorilor de la Apa Service, traficul fiind restricționat pe întreaga perioadă a intervenției.

Reprezentanții ISU Giurgiu spun că principalele probleme au fost cauzate de refularea canalizării, iar echipele de intervenție sunt în continuare pe teren.

Pe Bulevardul Mihai Viteazul, în zona Supeco, Mc Donald are blocat tot drumul de apă…

Este știut faptul că s-au blocat multe canalizări de-a lungul timpului și au existat mereu asemenea situații…

Giurgiu a rămas sub avertizare de cod roșu până la ora 15.00, cu precipitații care pot depăși 100 de litri pe metru pătrat. Cetățenii sunt îndemnați să fie prudenți și să evite deplasările inutile.

În urma ciclonului Barbara, orașul pare o rană deschisă. Case distruse, oameni disperați și o întrebare care plutește peste apele tulburi ale Dunării: cât mai poate îndura Giurgiu?

ISU Giurgiu recomandă cetățenilor să se informeze din surse oficiale și să manifeste responsabilitate și prudență, pentru a preveni situațiile de urgență și pentru a-și proteja viața și bunurile.

Sursa video:ISU Giurgiu și cetățeni aflați la fața locului

VREMEA

Giurgiu
ploaie puternică
13 ° C
13 °
13 °
94 %
3.2kmh
100 %
mie
13 °
J
16 °
vin
19 °
S
19 °
D
19 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com