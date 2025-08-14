 Prefectul județului prof. Ion Ghimpețeanu a organizat joi, o conferință de presă cu tema „Situația învățământului giurgiuvean”.    

Joi, 14 august, la sediul Prefecturii Giurgiu a avut loc o conferință de presă susținută de prof. Ion Ghimpețeanu- Prefectul de Giurgiu, secondat de inspectorul general al Inspectoratului Școlar al Județului , prof. Florentina Găină.
Tema principală a dezbaterii a fost „Situația învățământului giurgiuvean” din ultimii trei ani.
Prof. Ion Ghimpețeanu, prefectul județului Giurgiu, a numit pentru început programele naționale din școlile județului ce au ca obiect principal îmbunătățirea experienței școlare a beneficiarilor și accesul elevilor la educație, după cum urmează:
1.Programul Național „Masă Sănătoasă” ce se derulează în 30 de unități școlare din mediul rural, acoperind peste 11.000 de elevi și preșcolari;
2.Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar ce se derulează la 53 de școli din județ, însumând un număr de peste 12.000 de beneficiari , elevi și cadre didactice;
Programul Național de acordare de rechizite școlare pentru elevi, cu un buget de 682.780 lei, cu 9.842 de beneficiari din toate școlile primare și gimnaziale ale județului;
Programul Național „Sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic” cu peste 8.000 de beneficiari, elevi și preșcolari din toate școlile din județ;
Prin Programul Educație și Ocupare (PEO), IȘJ derulează 5 proiecte de stagii de practică pentru elevi, dedicate elevilor din învățământul profesional și tehnologic, precum și 3 proiecte de promovare a continuării studiilor în învățământul superior pentru absolvenții liceelor teoretice.
În cele 8 proiecte derulate în licee, numărul beneficiarilor este de 2270 de elevi.
Programul „Erasmus+” concretizat în 56 de mobilități ERASMUS+ pentru elevi, 118 mobilități „ERASMUS+” pentru profesori, directori, inspectori, 14 programe de formare.