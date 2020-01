Surprizele se țin lanț în ceea ce privește angajatele din cadrul ministerelor. Așa se face că auditul financiar asupra contului anual de execuţie a bugetului de stat pentru anul 2018 asupra activităţii Ministerului Culturii a scos la iveală faptul că 14 persoane, printre care chiar şi ”hairstylişti” (?), au fost detaşate ilegal în Ministerul Culturii din mediul privat.

Sindicatul angajaţilor din minister (Culturalia), a transmis că salariile primite de hair-stylişti au fost „de aproape trei ori mai mari, faţă de cât prevede grila de salarizare din Ministerul Culturii, raportată la Legea 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”, scrie adevărul.ro.

Persoanele detaşate din societăţi comerciale au ocupat funcţii de consilieri în cadrul Ministerului Culturii, pe salarii cuprinse între 6.600 şi 13.500 de lei/brut pe lună. Asta în condiţiile în care remuneraţia maximă prevăzută de grilele de salarizare era de aproximativ 5.000 de lei brut/lună.

Lucru acesta se întâmplă după ce și în cadrul Ministerului Agriculturii au fost depistați salariați ce lucraseră până deunăzi în saloane de frumusețe.

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, spune că angajarea de „coafeze sau miliţieni” în minister, în perioada 2017 – 2019, depăşeşte zona de competenţă a Ministerului Culturii, altcineva trebuind să „cerceteze mai adânc”.

„Lucrurile au fost prezentate ca şi cum s-au petrecut în mandatul meu. Ori eu am venit ministru la aproape un an după ce s-a evaporat acest departament, nu de când s-a înfiinţat. Când spun evaporat nu spun întâmplător, pentru că au fost detaşaţi din mediul privat şi acum, când a venit Curtea de Conturi, am căutat cot la cot cu aceasta pe acei oameni care nu sunt de găsit. Depăşeşte zona de competenţă a Ministerului Culturii. Aici altcineva trebuie să cerceteze mai adânc„, a afirmat Gheorghiu.

În concluzie iată unde se duc banii dumneavoastră, dragi cetățeni: în buzunarul celor care până mai ieri vă puneau părul pe bigudiuri, vă tăiau bretonul și vă aranjau barba!

(Jurnal)