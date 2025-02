CNAIR anunță de când se va putea plăti on line, taxa de pod, Giurgiu- Ruse ( Bulgaria)

Mare parte dintre șoferi s-au lovit cel puțin o dată de cozile ce se formează înainte de trecerea pe podul de la Giurgiu.

Data de 7 aprilie, 2025, a fost stabilită ca termen limită pentru depunerea ofertelor la contractul necesar implementării sistemului de colectare prin mijloace electronice a tarifului de trecere a podului peste Dunăre, pe sensul Giurgiu – Ruse (eTarifGiurgiuPod).

Contractul, cu o valoare maximă de 994.810 de lei (fără TVA), sumă asigurată din veniturile proprii ale CNAIR, prevede livrarea și punerea în funcțiune a echipamentelor și programelor necesare, în termen de cel mult 6 luni.

Se vor amenaja două artere dedicate, dotate cu bariere de mare viteză care vor permite accesul rapid prin identificarea plății efectuate online în prealabil.

Noul sistem va ajuta la fluidizarea circulației autovehiculelor care traversează frontiera dintre România și Bulgaria, prin punctul de trecere de la Giurgiu. Făcând o socoteală simplă am putea spera ca până la finele acestui an să putem plăti taxa de pod Giurgiu-Ruse până la finele acestui an.

sursa: CNAIR