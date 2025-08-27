Cetățenii se întreabă cine și de ce se incendiază, de câteva zile, vegetația de pe zona Verigă, în municipiul Giurgiu… (Vezi Link)

Mai mulți giurgiuveni ne-au sesizat că de câteva zile, la rând cineva incendiază vegetația din zona Verigă, a municipiului Giurgiu.
https://www.facebook.com/reel/4077192299161525
Bănuim că este vorba de mâna unui piroman al naturii, cât timp în ultima perioadă temperaturile greu s-au mai ridicat pentru câteva ore la temperaturi de peste 30 de grade, în consecință în niciun caz iarba uscată nu s-a auto-aprins.
Iată de ce am solicitat un punct de vedere autorizat cadrelor ISU Giurgiu, o explicație plauzibilă și iată ce ni s-a precizat:
„În momentul în care echipajele de pompieri ajung la fața locului (n.n – pe Verigă), nu găsesc nicio persoană care să ofere informații cu privire la incendiere, iar cauza stabilită în urma stingerii incendiilor este folosirea focului deschis în spații deschise…”
Însă noi mergem mai departe cu supozițiile și susținem că incendierea este făcută cu bună știință de către o mână de om!
Colegii noștri de la Televiziunea Giurgiu Tribune au reușit chiar să surprindă un moment în care flăcările cuprinseseră o bucată bună din această zonă, moment pe care vi-l prezentăm într-un Link…
(Jurnal)