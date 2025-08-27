Bărbatul care a încercat să facă trafic de influență, lăsând să se înțeleagă că are pile la APIA Giurgiu, a fost trimis în judecată!

„Mai bine mai târziu decât niciodată”, spune o vorbă populară, care din păcate, transpusă în Dreptul Penal ni s-a demonstrat că înseamnă prescrierea răspunderii penale.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a corupției, au dispus trimiterea în judecată a inculpatului B.Ș.L., persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și participație improprie la infracțiunea de spălare a banilor.
Pentru faptele din 2022 abia la sfârșitul anului 2024 a fost trimis în judecată, iar acum dosarul stagnează.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2022, inculpatul B.Ș.L., lăsând să se înțeleagă că are influență asupra unor funcționari cu atribuții din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – A.P.I.A., ar fi solicitat sume de bani și alte foloase în schimbul promisiunii modificării unor rapoarte de control întocmite de A.P.I.A. Giurgiu.
În concret, inculpatul B.Ș.L. ar fi pretins mai multe sume de bani din care ar fi primit suma totală de 74.427 lei de la un om de afaceri, în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă reprezentanții A.P.I.A. pentru a modifica concluziile unui raport de control în urma căruia au fost sistate plăți (reprezentând subvenții agricole în valoare de 250.000 de euro) către societățile deținute de respectiva persoană.
Totodată, pentru a disimula încasarea sumelor de bani solicitate, inculpatul B.Ș.L. ar fi propus încheierea unor contracte de prestări servicii prin intermediul unui PFA pe care îl deținea soția sa, iar, în baza acestei înțelegeri, inculpatul ar fi primit în contul soției sumele menționate anterior.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din „Ghidul de bune practici” privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.