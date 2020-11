Loredana Marin, o româncă de numai 17 ani, a câștigat pentru prima dată în istoria boxului feminin de la noi, medalia de aur la un Campionat European de Tineret!

Cuplul de antrenori Adrian și Mihaela Lăcătuș a mai scos o campioană continentală la box feminin! S-a întâmplat la Campionatul European de Tineret din Muntenegru, primul concurs internațional după perioada de pauză provocată de pandemia de Coronavirus.

Loredana Marin a câștigat medalia de aur, fiind prima din istoria boxului feminin , care a reușit acestă performanță în România.

„Ne simțim minunat, este un rezultat pe care noi îl așteptam și ni-l doream. Loredana a depus tot efortul și munca ei a dat roade”, a declarat Mihaela Lăcătuș, antrenor coordonator al loturilor naționale de box feminin de senioare, tineret și junioare.

„Știu cât de mult a muncit, știu cât de mult s-a maturizat prin faptul că așa cum toți știm, la box nu vin copiii de bani gata. E un copil care vrea să se realizeze prin acest sport. A muncit enorm și nu aveau cum să nu vină rezultatele”, a adăugat Adrian Lăcătuș, antrenor principal al loturilor naționale de box feminin de senioare, tineret și junioare.

Face box de la 9 ani

Loredana este elevă în clasa a douăsprezecea și face box de la 9 ani. Mama ei nici nu a vrut să audă că fata va merge la un sport atât de dur.

„Mama îmi spunea tot timpul să învăț bine, să las boxul că nu este de mine, că nu este pentru fete. Pentru mine, boxul este cel mai frumos sport, datorită lui am ajuns să îmi împlinesc visul și pe viitor aș vrea să ajung cât mai sus”, a mărturisit Loredana Marin, campioană europeană la box feminin la tineret.

Finala a fost una emoționantă și nimeni nu îi dădea vreo șansă româncei. Pugilista a învins-o în 3 reprize cu scorul de 3 la 2, pe o sportivă din Rusia.

Cei care au crezut în ea și care îi sunt a doua familei, sunt antrenorii ei. La finalul concursului, Adrian Lăcătuș a plâns de fericire!

„Finala a fost senzațională, au venit moldovenii, pe care noi îi considerăm frații noștri, dar mi-au spus că până în finalul galei ne vom sătura de imnul Rusiei. Și le-am spus să stea liniștiți că vom întrerupe noi această demonstrație a imnului Rusiei prin imnul României. Și așa s-a întâmplat”, a spus Adrian Lăcătuș, antrenor principal al loturilor naționale de box feminin de senioare, tineret și junioare.

De trei ori campioană națională

Până acum, Loredana are în palmares trei titluri de campioană națională la categoria 63 kilograme și locul cinci la Campionatul European de Juniori. Sportiva povestește cum a primit mama ei vestea că ea a devenit campioană europeană: „Când am sunat-o și i-am spus, a început să plângă. S-a bucurat foarte mult pentru mine. Și colegii de la liceu m-au felicitat și la fiecare concurs sunt alături de mine”.

În finala Campionatului European a pus în aplicare absolut toate indicațiile date de Adrian Lăcătuș.

„În prima repriză mi-a spus că este a mea, a doua la fel, dar în a treia mi-a zis că dacă nu dau tot ce pot, s-ar putea ca arbitri să dea meciul adversarei. În a treia repriză, m-am ambiționat și mai tare și am dat tot ce am putut până am numărat-o pe rusoaică și așa am câștigat”, și-a adus aminte Loredana Marin, campioană europeană la box feminin la tineret.

(Jurnal)