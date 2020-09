Ioana Soare este din comuna Joița din județul Giurgiu… Iată ce scrie dumneaei pe facebook, textul fiind reprodus întocmai.

Am fost la vot. Sunt foarte dezamagita de felul in care a fost organizat totul. Eu am 67 ani si un inceput de cataracta. Asa ca imi trebuie lumina mai puternica. Am nimerit in prima cabinw de langa comisie. Fara lumina ,doar ce venea de la fwrestre si cu drapwria trasa chiar nu vedeam bine. In al 2 lea rand inainte sa intru ,cand am luaat stampila am intrebat dacw are suficient tus . Daa ,mi sa raspuns. Si acolo mia ajuns cam pe doua buletine. Pe celelalte m am chinuit sa pun. F slab. Si polita aceea se rabata si era incomoda ca nu sta fixa.

Cand am iesit am spus de stampila si mi au zis ca era tusiera acolo. Eu nu am vazut. Dar cand am intrebat inainte sa intru de ce nu au zis asta?. Si cu polita zice ca toate sunt asw. Eu am fost pe la 9. Sora mea a fost la 7 si ceva si aceleasi probleme. Au zis ca rezolva dar nu sa facut. Lasa prostii sa se descurce…